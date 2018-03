El próximo sábado se vence el plazo para que el PAN y el PRD registren su alianza para la elección de gobernador del Estado de México. No hay indicios de que se destraben los nudos que la impiden.

Las dirigencias nacionales del blanquiazul y del sol azteca quieren, pero el problema es que no atinan a ponerse de acuerdo sobre quién encabezará la alianza y, obviamente, quién será el candidato o la candidata.

Aunque destraben los nudos, el reto mayor será convencer a sus militantes y simpatizantes a votar por un candidato o candidata que no comparte su ideología.

Nuevo sistema penal, más carga a militares

En el debate sobre el rol del Ejército en la lucha contra las bandas criminales de la delincuencia organizada se ha dicho mucho, y, si somos francos, hasta muchos despropósitos y barbaridades.

Como sea, en ese debate ninguno de los críticos de los militares parece entender que ellos, los militares, son los primeros en estar en las escenas donde se cometen delitos. Y que el nuevo sistema penal acusatorio impone responsabilidades.

La autoridad, civil o militar, que llega primero a la escena de un delito debe, primero, preservar intacta la escena, y, en casos de comunidades lejanas, cumplir con el protocolo de reunir la evidencias y mantener la cadena de custodia de ellas. Cuando menos para eso hay que darle facultades que ahora no tienen.

Cuernavaca, ¿dónde está el gobernador?

Es innegable que en Cuernavaca se vive una grave crisis política, la cual ha sido desatada por gente cercana o afín al gobernador de Morelos Graco Ramírez, entre ellos su hijastro Rodrigo Gayoso.

Hasta el dirigente de Morena dice que los ataques a Cuauhtémoc Blanco son venganza política, pero, como en esos lances está involucrado el hijastro, el gobernador ha guardado sepulcral silencio.

Quizá porque su gobierno es la patética muestra que la alternancia no vacuna contra el nepotismo y el reparto de cargos entre familiares, menos contra los abusos. Y, como decía un viejo comercial: nadie hace nada.

NOTAS EN REMOLINO

La escasez de gasolinas, especialmente de premium en el Valle de México no ha sido manejada adecuadamente por Pemex, la mala comunicación deja espacio para las más delirantes especulaciones, como esa de que Pemex no tuvo dinero para pagar la gasolina que abastece al Valle de México... Casi inadvertida pasó la información de que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la SEP ya acordaron hacer ajustes a los procesos de evaluación a que someterán al magisterio en próximo año... El Tribunal Electoral echó abajo las decisiones del INE que limitaban la libertad de expresión. ¿Error del INE? Sí, pero reconozcamos que es el resultado de la última reforma electoral; pero los partidos que la impulsaron hacen como que la Virgen les habla... En Tijuana ya se le reclama más fuerte al gobernador Francisco Vega por la violencia política. Muchos muertos. Lo más reciente el asesinato de una lideresa priísta y sus dos hijas, a quienes vejaron antes de asesinarlas y quemar su casa... No le falta razón al senador Jorge Luis Preciado al proponer que se autorice a los policías a portar sus armas de cargo, aunque estén fuera de servicio...