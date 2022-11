Se actualiza

Banorte, uno de los tres mayores prestamistas del país, presentó este lunes su servicio de citas en sucursal por WhatsApp, el cual permitirá a sus clientes agendar citas para nueve servicios distintos en las más de 1,100 sucursales que tiene el banco en todo el país.

Los servicios disponibles bajo esta nueva modalidad son apertura de cuentas, así como contratación de créditos, fondos de inversión, pagarés, seguros, entre otros.

Para agendar una visita al banco, los clientes deberán enviar un mensaje al número 55 4919-4391 con la palabra “Cita” y el código de la sucursal en la que quieren ser atendidos, mismo que se obtiene en la sección “Ubícanos” de Banorte Móvil o “Geolocalización” en banorte.com.

La producción de iPhones de Apple en una planta importante en China podría caer hasta 30% en noviembre en medio de las restricciones de la Covid-19 en el país, reportó Reuters, citando a una persona no identificada con conocimiento del asunto.

Foxconn, el fabricante de iPhones en China, planea aumentar la producción en sus instalaciones de la ciudad de Shenzhen para compensar la pérdida de producción, ya que su planta principal de Zhengzhou se ha visto afectada negativamente por las medidas de confinamiento para combatir el Covid y el descontento que esto ha provocado en la población.

El consejo que supervisó a Twitter durante el tumultuoso proceso de venta a Elon Musk fue disuelto, por lo que el jefe de Tesla y SpaceX ahora se desempeña como director único de la compañía de redes sociales. Musk despidió a altos directivos, lo que no es malo.

Los principales ejecutivos de Twitter que fueron despedidos después de la compra del gigante de las redes sociales, recibirán colectivamente más de 120 millones de dólares, dijo el viernes la compañía de datos de compensación Equilar, según datos de The Washington Post.

El ex director ejecutivo Parag Agrawal recibirá 57.4 millones de dólares, el ex director financiero Ned Segal recibirá 44.5 millones de dólares y el ex director de política legal, confianza y seguridad Vijaya Gadde recibirá 20 millones de dólares, dijo Equilar, citando archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Nada mal para irse a casa.

Twitter tiene aproximadamente siete mil 500 colaboradores, la escala total de los recortes que se están discutiendo no pudo ser determinada. La empresa ya fue suspendida de Bolsa y se pagarán 44,000 millones de dólares por ella.

Blackstone, una empresa financiera de inversión de capital, adquirió una participación mayoritaria del negocio de tecnologías climáticas de Emerson Electric, en un acuerdo que valúa la unidad en 14,000 millones de dólares, incluida la deuda de la empresa.

El acuerdo dará a Blackstone una participación de 55% de la unidad de negocio de compresores, calefacción y refrigeración comercial de Emerson, en tanto que la empresa se quedará con un 45% de participación en la unidad.

El acuerdo por 4,400 millones de dólares en capital se complementará con 5,500 millones de dólares para el financiamiento de la deuda de Emerson Electric. Por su parte el capital que la empresa está reinvirtiendo, mismo que no fue reportado, junto con un pagaré del vendedor de 2,250 millones de dólares representa el resto del precio de referencia. Blackstone tuvo que colocar la deuda por sí misma, vendiéndola a una variedad de prestamistas directos.

“Creo que el mercado crediticio tardará al menos seis meses en normalizarse y continuaremos realizando transacciones en este mercado”, dijo Joseph Baratta, jefe de capital privado de Blackstone. “Nos gusta invertir en estos momentos. Aquí es cuando puedes hacer cosas interesantes”.