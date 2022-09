Se acomodan las calabazas para Norteamérica

Cuando en el trabajo las cosas parecían inciertas, mi exjefa solía decirme: “andando la carreta se acomodan las calabazas.” Su mensaje siempre iba acompañado de un: “deja que tu trabajo hable por ti.” Ese ha sido el mensaje constante en las conversaciones que tengo con colegas y amigos en Washington desde hace meses. Parece que, por el momento, las calabazas se acomodan para Norteamérica. Especialmente en la relación México-Estados Unidos.

La carreta norteamericana no tenía avenidas institucionales tan claras por las cuales andar desde hace muchos años. Menciono cuatro.

Primero, el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos celebrado hace unos días en la Ciudad de México. En meses anteriores, Estados Unidos aprobó dos iniciativas – el CHIPS and Science Act y el Inflation Reduction Act – que incrementan los incentivos fiscales para la producción y consumo de semiconductores y vehículos eléctricos producidos en Norteamérica (entre otras cosas). La invitación formal a México que hizo el secretario Antony Blinken de sumarse a las cadenas de producción de los bienes del futuro es una oportunidad única.

Si bien, la tecnología y el capital humano necesario para montar una fábrica de semiconductores no se construye de un día para otro, la magia de las cadenas de producción es que cada eslabón no necesita estar en un solo país. Por ejemplo, la industria de empacado, testing y ensamblado de semiconductores en China y Taiwán equivale a 60 mil millones de dólares. En Norteamérica, esa fracción de la industria únicamente es de $3 mil millones. México ya está listo para absorber parte de ese enorme mercado. No solo eso, México se está preparando para el futuro. La Secretaría de Economía junto con el CONALEP están diseñando un currículo educativo, específicamente para graduar a técnicos expertos en la producción de semiconductores.

El presidente Biden señaló que para 2030 – sí, en menos de ocho años – la mitad de la venta de autos en Estados Unidos serán vehículos eléctricos. El Inflation Reduction Act da incentivos fiscales de hasta $7,500 dólares a aquellos que consuman vehículos producidos en Norteamérica. ¡Imagínate la ventaja contra la venta de cualquier otro coche producido en el mundo! La industria automotriz mexicana sigue y seguirá siendo uno de los principales motores de nuestra economía.

El DEAN en palabras de un extraordinario funcionario público mexicano en Washington: “fue un éxito rotundo.” A esta avenida habrá que sumar el recientemente anunciado DEAN México-Canadá.

La segunda avenida es el North Capital Forum. A finales de mes, la Ciudad de México recibirá a cerca de 150 expertos de la región, más de 700 invitados internacionales, líderes de opinión, empresarios y académicos, para avanzar en la idea de Norteamérica. Este es, sin lugar a duda, el esfuerzo de la sociedad civil más importante en años.

El equipo de la US-Mexico Foundation –una organización bilateral– orquestó a decenas de organizaciones y a cientos de personas para sentarse durante tres días a dialogar sobre las diferentes aristas que construyen Norteamérica: comercio, migración, innovación, cultura, tecnología, emprendimiento, agricultura, democracia, y desarrollo económico, entre muchas otras. Personalidades internacionales como Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial; Anne McLellan, ex viceprimera ministra de Canadá; los tres representantes de la ACNUR en México, Estados Unidos y Canadá; Mónica Lozano, consejera de Apple; entre muchos otros CEOs, secretarios, embajadores, y directores de centros de pensamiento, estarán presentes en el foro.

Tercero, en octubre, Washington D.C. recibirá de nuevo a autoridades mexicanas para el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel. La delegación mexicana, encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard, viaja a Washington para trabajar sobre tres objetivos: i) la protección de nuestras comunidades (salud pública y homicidios); ii) prevenir la criminalidad transnacional (reducir tráfico de armas y desarticular redes de contrabando, suministro y de personas); y iii) actuar contra las redes delictivas (incrementar cooperación en materia de extradiciones, fortalecer las capacidades de los actores de seguridad, y detener el flujo de fondos ilícitos).

Cuarto, y para cerrar el año con broche de oro, en diciembre México recibirá al presidente Joe Biden y al primer ministro Justin Trudeau, para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Si bien las avenidas están claramente definidas, no digo que estén perfectamente pavimentadas. Las consultas energéticas bajo el TMEC, la demanda mexicana contra empresas estadounidenses proveedoras de armas, la crisis migratoria, y la política interna de cada país, incrementan la complejidad de la relación. Pero hasta ahí.

Por lo pronto, hoy se respira un poco de optimismo. Las avenidas institucionales y las relaciones multiactor son el blindaje contra la politiquería y el discurso público. Hoy felicito y agradezco a quienes han seguido empujando la carreta y confiando en que su trabajo hable por ellos. Hoy, se acomodaron las calabazas.

Pedro Casas Alatriste, director de Investigación y Políticas Públicas de la US-Mexico Foundation.

Twitter: @PedroCasas