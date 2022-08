Se abren nuevos frentes de volatilidad

Les aseguro que el que las dos economías más grandes del planeta se encuentren en una relación ríspida no es buena noticia para la economía global, el comercio y los mercados financieros. Habrá que estar muy al pendientes

Tres eventos importantes generaron fuerte volatilidad en los mercados a lo largo de la semana pasada y que auguran estarán muy presentes en los meses por venir, como si no fueran suficientes los que ya se tenían en los mercados.

En primer lugar iniciamos la semana y el mes de agosto con la visita de la Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Asia, Nancy Pelosi, donde se anticipaba, pero no se tenía confirmación, de que en su gira pasaría a Taiwán, como señal de dar un espaldarazo a la isla en términos de su independencia de China.

El gobierno chino advirtió que dicha visita sería considerada como una provocación y que podría generar una respuesta de tipo militar. Lo anterior en momentos en que Xi JinPing estaría buscando su tercer reelección como Presidente de ese país, tan pronto como este año.

Asimismo, en Estados Unidos habrán elecciones intermedias en el mes de noviembre próximo, en un momento en el que la fuerte crisis económica que ha afectado a todo el planeta, incluidos a los Estados Unidos con niveles inflacionarios no vistos en décadas y ya dos trimestres consecutivos de contracción económica, ha impactado de manera muy negativa la popularidad del Presidente Biden.

Con lo anterior, y pese a que aparentemente el Gobierno de Biden recomendó a Nancy Pelosi no visitar Taiwán, es claro que la economía más grande del mundo y con el ejército más poderoso no se iba a dejar amedrentar, por lo que finalmente, la visita sí se llevó a cabo en un ambiente de gran tensión, en medio de sobre vuelos de aviones de combate de la fuerza área china en el espacio aéreo de Taiwán y ejercicios militares en la zona, donde los analistas más pesimistas llegaron a contemplar un enfrentamiento bélico, que afortunadamente no sucedió.

Sin embargo, la visita sí originó el que China impusiera fuertes sanciones económicas a la isla que considera su territorio, que rodeará a la isla de barcos de guerra y lanzara algunos misiles al aire a manera de mostrar músculo. Se habla de que el siguiente paso podría incluir ciberataques y que Pekín intente tomar el control del espacio aéreo de Taiwán o incluso invadir alguna de las islas adyacentes.

Por lo pronto, las sanciones impuestas a Taiwán tienen repercusiones en los negocios de empresas norteamericanas como es el caso de varias tecnológicas y viene a debilitar aún más, una relación que ya se había desgastado fuertemente desde el gobierno del Presidente Trump.

Les aseguro que el que las dos economías más grandes del planeta se encuentren en una relación ríspida no es buena noticia para la economía global, el comercio y los mercados financieros. Habrá que estar muy al pendientes de cómo se desarrolla esta historia.

El segundo frente que se abrió fue el anuncio que hiciera Biden sobre el abatimiento del número uno al mando de Al Qaeda, Al Zawahiri, sucesor de Bin Laden y considerado uno de los arquitectos de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, lo que sin duda le reporta beneficios a su imagen con la cercanía de las elecciones intermedias, pero que pone tensiones adicionales en Medio Oriente, en un momento en el que ha empezado a ceder el precio del petróleo. De hecho, no parece casualidad que la semana pasada israelíes y palestinos hayan intercambiado ataques con misiles.

Finalmente y la gran sorpresa fue el dato de empleo que emitiera el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en que anunció se crearon 528,000 nuevas plazas en el mes de julio, por encima de los 258,000 esperados y con una tasa de desempleo del 3.5%, lo que sin duda nos habla de que la economía norteamericana sigue con un crecimiento sólido y genera especulación sobre la necesidad de la Fed de seguir subiendo su tasa de referencia de forma agresiva para controlar las presiones inflacionarias.

Con estos nuevos frentes que se abrieron, la volatilidad seguirá al tope, no les quepa la menor duda.

