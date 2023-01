¿Satisfecho con tus servicios financieros?

“Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado”

Benjamin Franklin

Los pedimos y a veces no los conseguimos, o no los necesitamos y nos los ofrecen hasta que nos hartamos; y no es adivinanza, son los servicios financieros. Para muchos sería difícil entender el mundo actual sin ellos, mientras que para otros no habría cambio alguno, porque de todas formas nunca han contado con ellos.

Seguramente en lo personal, por experiencias de gente cercana, o incluso a través de redes sociales, conocemos de quejas por el mal servicio recibido de alguna entidad financiera, pero ¿hay quien mida este nivel de satisfacción? o ¿simplemente nos quedamos con la conclusión de que cada uno habla según le va en la feria?

La ventaja de crear y consolidar instituciones independientes con objetos bien definidos es que van a realizar sus tareas incluso, sin que personalmente nos percatemos, pero no por ello sus resultados dejan de impactar en lo social. Tal es el caso del Banco de México, que además de las importantes funciones y encomiendas constitucionales que tiene, particularmente en materia inflacionaria, cambiaria y de emisión de moneda, al cumplir con el mandato legal de promover el sano desarrollo del sistema financiero, realiza valiosos estudios y análisis que desafortunadamente no siempre llegan al conocimiento popular.

Por ejemplo, el pasado 20 de diciembre de 2022 (época de arbolito, brindis, regalos y cenas), Banxico publicó el “Informe anual de cumplimiento de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros” referido en lo general a información de 2021 y en ciertos aspectos, actualizado a 2022. Dicho Informe es una de las herramientas que existen para identificar lo que se conoce como fallas del mercado, establecer reactivos cuyas respuestas puedan ser medibles y por lo tanto comparables, insumo esencial para el diseño e implementación de nuevas políticas públicas en beneficio de los usuarios finales de los servicios financieros, o sea tú y yo.

El Informe se elabora con base en dos encuestas: la Encuesta de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios de los Servicios Financieros que se aplica sólo a usuarios de servicios financieros buscando conocer directamente de ellos su percepción sobre la calidad de los mismos y en su caso, su insatisfacción al contratarlos o usarlos; y la Encuesta sobre Competencias Financieras que se aplica al público general, y sirve para entender la forma en la que los hogares realizan su planeación y administración financiera. Hoy platicaremos de la satisfacción de los usuarios de los servicios financieros.

La Encuesta se realiza considerando un universo de población mexicana entre 18 y 70 años, que al momento de la encuesta tuvieran por lo menos algún servicio financiero como cuenta de depósito, ahorro o ayuda de gobierno, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, personal, de nómina y/o automotriz. En esta ocasión la muestra representativa implica 2,071 encuestas que representan estadísticamente a 36,385,384 personas.

La Encuesta arroja como resultados que el 64.3% de los usuarios está satisfecho con los servicios financieros que recibe de las entidades financieras, siendo importante señalar que en 2020 dicho porcentaje era de 61.9% y en el 2019, fue de 58.1%. En este ejercicio, quienes reflejaron el porcentaje más alto de satisfacción son los usuarios de cuentas de depósito o ahorro con 67.3% y el más bajo corresponde a los usuarios de créditos hipotecarios con 49.9%; pero ojo, con esto también se identificó que uno de los factores que explica la menor satisfacción, es el nivel educativo de los usuarios.

En lo que respecta al porcentaje de usuarios promotores, que son aquellos que estarían dispuestos a recomendar los servicios financieros que utilizan quedó en 58.6%, mientras que en los ejercicios anteriores quedó en 57.6% y 56.6%, respectivamente. En este supuesto, el porcentaje más alto con disposición a promover fue de 62.4% y también corresponde a usuarios de cuentas de depósito o ahorro, y el más bajo a créditos de nómina con 45.7 por ciento.

Finalmente, los porcentajes de usuarios con problemas o insatisfechos reportaron un 11.3% en este ejercicio y en los dos previos, 13.1% y 15.7%, respectivamente. El mayor nivel de insatisfacción fue para los créditos hipotecarios con 16.5% y el menor de 8.8% para créditos personales.

En suma, conforme a estos indicadores pareciera que en general ha habido una mejoría en términos de la satisfacción que manifiestan los usuarios de servicios financieros, en virtud de las variaciones porcentuales que reflejan las mencionadas encuestas. Sin perjuicio de lo anterior, sería interesante saber si es que estos indicadores cambian en virtud del incremento de la cuentas que se viene dando por la participación de nuevos jugadores en el mercado financiero como las ITFs, o del llamado onboarding no presencial, ya que un porcentaje importante son de reciente apertura, y el otro aspecto, es que con base en esta información, podemos concluir que en algunos casos casi la mitad y en otros una tercera parte de los usuarios no se declaran como satisfechos con los servicios financieros que reciben, y esto obviamente implica oportunidades en el sector para los que las quieran tomar.

