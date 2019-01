Es posible que Pablo Iglesias (líder del partido español Podemos) no entienda cómo es posible que ahora sea el líder peor valorado. Él, que es carne y sangre de la gente. Cómo es posible que el pueblo esté perdiendo la fe laica en su caudillo. Pues simplemente porque ha sido incoherente.

Nunca debió comprarse la casa de Galapagar (municipio localizado a 30 kilómetros de Madrid) porque, aunque estuviera casi regalada, ha resultado ser un márketing pernicioso para su proyecto personal y político.

Él, que triunfó al rebufo del 15-M, pertrechado con un vaquero y una camisa blanca, no ha sabido vencer la tentación. Habiendo demostrado ser bastante hábil en materia de propaganda, se ha dejado llevar. Y ya es más que evidente que Podemos, con Iglesias al frente, ha tocado techo y está en franca recesión.

Como dice mi madre, es muy difícil disimular que uno está enamorado o tiene dinero. No le culpo. Los liderazgos en los partidos de naturaleza comunista siempre han sido enormemente elitistas desde la ya extinta Unión Soviética, lo que de alguna manera minaba la credibilidad de un sistema que en teoría velaba por la igualdad.

No tenían una gran cuenta bancaria, o sí, pero los mandatarios soviéticos gozaban de todo tipo de prebendas en sus viviendas, en sus vacaciones o en su alimentación, que, en entornos terriblemente empobrecidos, eran aún más sangrantes.

Lo mismo ocurría en Cuba, donde los jefes del Partido podían contar con una reserva en primera fila de espectáculo de variedades en La Casa de la Música, mientras todas las mesas al fondo del local estaban ocupadas por mujeres casi adolescentes que esperaban la mirada del turista perdido para venderse por unos dólares.

De la misma manera que Pablo no debió haberse comprado la casa de Galapagar, Pedro Sánchez no debió haberse subido a un avión oficial para ir a un concierto del grupo The Killers en Castellón, aunque sólo costara poco más de 200 euros. Qué error decir tal sandez. Hubiese sido más digno decir aquello de lo siento, me he equivocado y no volverá a suceder. En una España que no ha olvidado aún los rigores de la crisis económica y los recortes es una mala idea hacer alardes como los que ha hecho el presidente. No siendo grave en lo que respecta al futuro del país, constituye un gesto que contribuye a fomentar una imagen de un líder egocéntrico y trepa, lo que empeora cuando alguien analiza los humillantes equilibrios que tiene que hacer para mantenerse en el poder.

La mosca detrás de la oreja

A estas alturas Pedro Sánchez está ya con la mosca detrás de la oreja. Empieza a convencerse de que José Félix Tezanos, el director del CIS que él consideraba de su total confianza, es en realidad un agente doble, pagado por Casado, Rivera o vete a saber quién, para masajearle. Un tipo con la única misión encomendada de que el presidente se sienta cómodo y confiado. Que se asome a la ventana con la autoestima por las nubes, apoyado en los sondeos y que salte al vacío. No va a ocurrir. Sánchez debío haber convocado elecciones dos semanas después de nombrar a su Gobierno. Cuando sus ministros estaban aún sin estrenar, parecían buenos y no había ningún Falcon en el horizonte.