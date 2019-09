Seguramente ya la SHCP ya lanzó las licitaciones para las compras de medicamentos y equipo quirúrgico y de curación que usarán las instituciones del sector salud durante el próximo año.

Quien esto escribe se niega a aceptar las versiones de que las embajadas de varias naciones han cabildeado ante las autoridades federales para reemplazar a las empresas farmacéuticas mexicanas con empresas de sus respectivos países.

Quizá porque uno se niega a creer que por la incapacidad para corregir presuntas irregularidades se opte por el camino fácil de la importación, sin medir las consecuencias económicas y sociales en México.

¿Ciudad abierta el próximo miércoles?

El próximo miércoles se cumplen 51 años de la matanza en Tlatelolco y, a diferencia de todas las manifestaciones anteriores, este dos de octubre no hay garantía de que los grupos más radicales no se salgan de control.

Hay reticencias de las autoridades de la Ciudad de México para darle a los ciudadanos las mínimas garantías y protección contra el vandalismo de grupos anarquistas no se justifica.

Tal parece que hay algo más que razones ideológicas detrás de la resistencia a utilizar el mínimo de la fuerza legítima del Estado. Dirán lo que sea, pero incumplen con el principal deber de un gobierno: proteger las vidas y bienes de los gobernados.

Violentas, las amenazas de Trump

Innegable que el gobierno lopezobradorista hubo de decidir por el mal menor ante la amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump de imponerles crecientes porcentajes de aranceles a todos los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos.

No le ha sido fácil al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador empezar a aplicar las leyes migratorias mexicanas, porque le ha atraído una atención inconveniente que, en estricto rigor, afecta la imagen de un gobierno progresista.

Empero, no sabemos la extensión de los amagos de Trump: Algunos ya olvidaron que, en 2017, se filtraron en Washington conservaciones con Enrique Peña Nieto, en las cuales propuso enviar tropas para combatir a los "bad hombres" de los cárteles de México. Así se las gasta el vecino.

Notas en remolino

Murió el soldado de la Guardia Nacional que fue baleado en un enfrentamiento con pobladores de Bachil, Chiapas. Una trágica semana para los militares. Por cierto, en tiempos de paz, cuando mueren así los militares, los Jefes de Estado suelen hacer llamadas de condolencias a las familias... El gobernador oaxaqueño Alejandro Murat participó en el Segundo Foro de Gobiernos Locales y Regionales de la ONU, ahí explicó que ha contado con la cooperación técnica de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional lo que ha permitido avanzar en algunas áreas en la disminución de la pobreza... Inteligentemente, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Prevención, hizo de la boda de su hija un evento para amistades y familia, evitó a toda costa convertirlo en evento político... Uno entiende que, como dijo el presidente López Obrador, ya no existe el CISEN, pero es increíble que el Estado Mexicano no tenga ningún órgano de inteligencia. Sería el único en el mundo... Sabia y largamente pospuesta la decisión aprobada por El Vaticano al Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes de separar de la arquidiócesis tres zonas de CDMX y crear tres nuevos obispados, el de Xochimilco, el de Iztapalapa y el de Azcapotzalco... A la hora de escribir estas líneas no se anunciaba todavía, pero dé por seguro que se han modificado los estatutos de Morena para poder elegir a su nueva dirigencia nacional mediante encuesta, como sugirió su fundador...