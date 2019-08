No son desconocidas las limitaciones del sistema de salud de la República, como tampoco lo son sus fallas, errores y abusos del pasado reciente, pero deberíamos serenarnos ante la contundente, pero exagerada afirmación de que “todo está podrido”.

Explicable que el gobierno lopezobradorista quiera dejar su legado y hacer su propia historia, pero no pueden descalificar así como así todo lo que se ha construido desde el siglo pasado.

Un dato: cuando nació quien esto escribe, la expectativa de vida de los mexicanos apenas rebasaba los 40 años. Hoy es de 75 años. Algo hizo bien el sistema de salud construido, poco a poco.

Morena: como el cuento del pollito

Escribió Isseth Amanda Vázquez: una vez un pollito escarbaba debajo de un árbol, de pronto le cayó una hoja y el pollito muy asustado corrió donde su mamá y le dijo: ¡Mamá el cielo se cae!.

Así han reaccionado los más exaltados partidarios de Morena y de la 4T al saber que un grupo de empresarios presuntamente organizará cursos para preparar jóvenes con vocación para la política, afines a la democracia liberal.

Quizá es el desencanto ante la miopía de los aspirantes a “jóvenes turcos” del PAN que olvidaron la democracia liberal por el pragmatismo electoral. Sería una opción, como lo fueron los grupos de jóvenes católicos en los años 40 y 50 del siglo pasado.

Oposición: también de inanición se muere

Gran escandalera se armó en Palacio Nacional porque el Instituto Nacional Electoral anunció el monto del presupuesto para las prerrogativas de los partidos políticos para el próximo año, presupuesto inaceptable para la franciscana austeridad.

Y, claro, como sugerencia, se propone que los partidos políticos renuncien a 50% de sus prerrogativas, por considerarlas un abuso. No dicen, sin embargo, que el INE sólo cumple con la regla constitucional que determina el método para fijarlas.

Una paradoja que, mientras Morena competía por el poder, jamás devolvió un centavo de las prerrogativas, hoy, ya en el poder, es mucho dinero. Cuidado, a la oposición también se le puede matar por inanición.

NOTAS EN REMOLINO

Afirma el coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que se legislará con más rigor para que ningún funcionario gane más que el presidente. Bien, pero ¿por qué mejor no cumple con la tarea de poner en la ley el método por el cual se determina el sueldo presidencial? Porque, aunque usted no lo crea, no existe... Por cierto, ante el presidente López Obrador el gobernador guerrerense Héctor Astudillo dijo que faltaron varios miles de campesinos de recibir el fertilizante prometido. Ah, el elefante reumático... Se afirma que la diputada panista Adriana Dávila será el relevo de Muñoz Ledo en la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro. Veremos... Resulta que corren versiones de que la aún aspirante a dirigir el PRI, Ivonne Ortega, si pierde la inminente elección interna, se irá con la profesora Gordillo. Ah, las opciones... Nabor Cruz, el flamante titular de Coneval, jura y perjura que el cambio de metodología para medir la pobreza no es uno a modo del gobierno lopezobradorista... Ya ratificó el Senado la designación de Alberto Barranco como embajador de México ante el Vaticano... Oootra vez, en un tramo ferrocarrilero de Puebla, el pueblo bueno puso piedras para detener el tren y luego saquearlo, mientras que camionetas previamente estacionadas cerca de la vía se llevaban la mayor parte de lo saqueado. Quizá sea tiempo que el gobernador Miguel Barbosa le eche un ojo al problema...