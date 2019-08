El desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer es sólo síntoma de los efectos de las torpezas de los funcionarios del nuevo gobierno, su terquedad en no corregir sus diagnósticos y creer que son reales los molinos de viento creados por sus prejuicios ideológicos.

No heredaron un desastre, agravaron los problemas sus aprendices de brujo al pelear con muchas empresas, para desbrozarle el camino a los amigos. Por esa razón Cofepris inmovilizó los medicamentos de Laboratorios Pisa.

El titular de Salud olvidó decir que la Cofepris inmovilizó los medicamentos por presuntas irregularidades administrativas. Cuando se trata de la salud, sobre todo de niños, recuerde una frase de hace 20 siglos: "es inmoral la sola idea que algo cruel pueda ser útil".

Palacio Nacional: ¡El gas, el gas, el gas!

Como quiere que haya sido, para no citar literalmente al clásico reciente, el Gobierno de la República logró un acuerdo con las empresas constructoras de los gasoductos, sino que evitó un litigio costoso, en dinero e imagen del Ejecutivo Federal.

No importa el costo, porque sólo la desmemoria puede hacer que se olvide que desde hace casi dos años las industrias nacionales fueron advertidas de inminente escasez de gas, en tanto se terminaban los gasoductos. Por eso mediaron los grandes empresarios en el acuerdo.

Además – otra vez la desmemoria-, desde hace más de 20 años las plantas de generación eléctrica son de ciclo combinado, utilizan gas natural. Seamos prácticos. No fue el mejor arreglo, pero se compra el gas más barato del mundo.

Las licitaciones ya con un embrollo

En todo el sector público, a pesar de la cantada centralización de las licitaciones de bienes y servicios del gobierno federal en la Oficialía Mayor de la SHCP que comanda la señora Raquel Buenrostro, se multiplican en medios las denuncias sobre eventuales irregularidades.

Hace varios años, en una dependencia del gobierno federal se revisó el contrato que, durante casi todo un sexenio, asignaba a cierta empresa el mantenimiento de vehículos. Descubrieron costos ocultos que lo encarecían. Y trataron de cambiar de empresa.

Se desató una campaña, complementada con llamada de personajes de los medios que intercedían por la viaja concesionaria. Fue tanta la presión que optaron por no cambiar la concesión. Eso debe hacer que nos preguntemos cuántos intereses hay detrás de licitaciones presuntamente irregulares. Conste es sólo una pregunta.

Notas en remolino

Con cierta elegancia, los empresarios presentes en Palacio Nacional sugirieron un real programa de infraestructura, en el cual se dijeron dispuestos a invertir. ¿Quién lo haría?... Se dijo en este espacio, el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo no dejaría el puesto sin resistencia. Aplicó el principio leninista y se alío con Dolores Padierna... El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno advirtió que si no se cuidan los pesos y contrapesos se abre la puerta a los excesos y abusos de poder... Rechazó la Suprema Corte de Justicia revisar la llamada ley Bonilla, el agandalle del año, porque todavía no se promulga la ley. Capaz que la promulgan a finales de octubre y, cuando el caso llegue a la Corte, ya Bonilla es gobernador de Baja California... Advirtió el gobernador michoacano Silvano Aureoles, a propósito de las agresiones a militares, que, sin el Ejército y la Marina, estamos perdidos... Por lo visto el SAT no escucha a los empresarios. Siguen adelante con el programa de testigos protegidos, el cual implica que cualquier delito fiscal lo equiparan a delincuencia organizada, con todo lo que ello implica... Tal parece que se prepara una campaña contra la titular de la STPC Luisa María Alcalde, por el programa de "jóvenes construyendo futuro"...