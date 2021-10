Mucho se ha criticado la estrategia del Gobierno de la República para enfrentar a la pandemia de Covid-19, críticas que el oficialismo califica como falsas y las descarta con la usual coartada de que son reacciones de los intereses corruptos afectados.

Toda la estridente argumentación del oficialismo se derrumba ante las estadísticas publicadas por el INEGI sobre los fallecimientos por Covid 19 durante 2020, el primer año de la pandemia.

Las cifras del Inegi del año pasado muestran que de los fallecidos por Covid 19, casi 130 mil murieron sin tener acceso a ninguna asistencia médica. El ensordecedor silencio de los muertos grita el fracaso de la batalla contra la pandemia.

El 88, versión para las nuevas generaciones

Irrumpió en el debate público la polémica elección presidencial de 1988, debate encendido intencionalmente por Manuel Bartlett con su provocadora de: “la caída del sistema en 1988 fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”.

No es la primera vez que en este espacio se narra un episodio de aquella época, pero, como dice el clásico de Palacio Nacional, hay que repetir las historias, para fijarlas en las memorias de las nuevas y jóvenes generaciones.

Reencendida la indignación del 88, con índice flamígero acusan al PAN “por avalar” aquella elección. No, aquella elección la avaló Fidel Castro al asistir como invitado a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari. Y, me consta, que los que ahora gritan, callaron como momias ese día. Apunte para las nuevas generaciones.

¿Está México listo para crisis humanitaria?

Los incansables y al parecer incontenibles migrantes que en caravana avanzan desde Chiapas y aislados se mueven en otras regiones de México esbozan lo que podría ser la peor crisis humanitaria que se ha enfrentado en décadas.

Atrapadas en la ambigua actitud del Gobierno de la República, las instituciones que tendrían que atender el problema y prever eventuales crisis no tienen claro que quiere Palacio Nacional.

Ya hay casos de agresiones y hasta accidentes o desaparición de niños, indicios de que la situación no mejorará y el oficialismo no quiere darse cuenta de que, si no se toman decisiones hoy la tragedia humanitaria no la taparán con luminosas narrativas.

NOTAS EN REMOLINO

La sorpresa sería averiguar que todo el affaire de la UNAM lo causan las pulsiones de un Presidente cuya innata vocación de activista y agitador se impacienta si sus provocaciones no son respondidas con la misma virulencia. Todo es posible... Por cierto, aunque se haya dicho allá en Yucatán, Washington seguro registró la acusación de corrupción a una oficina de su Departamento de Energía... Sólo el tiempo permitirá conocer la extensión del perjuicio que el acotamiento a los donativos causa en las organizaciones filantrópicas medianas y pequeñas que atienden sectores que no importan al Estado... Un bombón sería para Alejandro Encinas recibir el encargo de “investigar” el caso del asesinato de Colosio. ¡Imagínense! ¡Cuántos adversarios reales o potenciales arrastrarían al escarnio público!... Reflexión para el fin de semana de Robert Green Ingersoll: “La cólera es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia” ...