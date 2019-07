En Veracruz, el Presidente Andrés López Obrador machacó el mensaje que parafrasea al Génesis del Antiguo Testamento, con aquello de que antes era el caos, al hablar sobre el sector salud.

Anunció que gente de su Ayudantía se encargará de las acciones necesarias para tener un flamante y eficiente sistema de salud y, por ejemplo, al doctor Alejandro Calderón le encarga la distribución de medicinas en todo el país.

No dijo con qué infraestructura hará la distribución – “tan sencilla como distribuir Sabritas”, pero tampoco si ya hay presupuesto. Nadie debe exaltarse por esta repentina decisión que deja al titular de Salud en calidad de florero artesanal.

Diputados: ¿dará un pretexto a Trump?

En una búsqueda que ya empieza a ser frenética de más recursos, en la Cámara de Diputados, sobre todo en las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, se analiza la posibilidad de que, como en Europa, se graven las actividades de las plataformas tecnológicas.

Es cierto, las multinacionales tecnológicas maniobran para no pagar impuestos o pagarlos casi simbólicamente, pero en el caso de México los diputados, antes de hacer anunciarlo, deben verse en el espejo de Europa.

Ya amenazó Trump con represalias si gravan a las multinacionales norteamericanas, que son las más grandes. Entonces, cuando con dificultades evitamos los aranceles a productos mexicanos, ¿vemos a abrirle otra puerta a Washington?

Morena CDMX: vocación expropiatoria

Con el ejemplo de una ley federal de extinción de dominio, cuya constitucionalidad en su momento será puesta a prueba ante la Suprema Corte de Justicia, el congreso de CDMX avala una sanción que es confiscatoria de propiedades privadas.

Resulta que el caos reglamentario creado desde la administración de Marcelo Ebrard atomizó las facultades del gobierno de la capital para sancionar violaciones graves al reglamento de construcción, y hoy ante el caos, tiran el agua junto con el niño.

Han decidido que violar los sellos de clausura de una construcción puede considerarse causa para extinción de dominio, o sea, para confiscar propiedades. Así la mayoría morenista satisface su vocación a la expropiación de la propiedad privada. La cabra tira al monte.

NOTAS EN REMOLINO

Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos en uno de los eventos, se escucharon gritos de quienes pedían que en su momento buscara su reelección. Obviamente, el Presidente les dijo que creía en lo de “sufragio efectivo, no reelección”. Ciertamente, los gritos fueron promovidos por políticos locales que quieren quedar bien, pero, cuidado, así empiezan las cosas… Ni en las épocas en que la República era sacudida por vendavales de crisis económicos se cancelaron en embajadas y consulados de México las reuniones para celebrar las Fiestas Patrias. Se cancelarán el próximo septiembre. Es por la austeridad que ya rebasa los niveles de franciscana, es miserable… Pues con todo y austeridad el gobierno de México anunció que ayudará a Honduras con 30 millones de dólares. Total, no es mucho… En Tabasco, en comisiones del Congreso Local ya se aprobó una ley que castiga con pena mínima de 10 años a quien bloquee carreteras u obras públicas y privadas. ¿No que no tronabas, pistolita?... Hay indicios que poco a poco se construye en Ciudad de México un aparato de inteligencia para que los golpes contra las bandas criminales sean más quirúrgicos y, claro, más efectivos… Lo que son las cosas. Con toda la narrativa oficiales, al Instituto Nacional de Protección de los Indígenas le recortaron en 50 por ciento su presupuesto…