Saldo positivo para México y Norteamérica

La relación entre México y Estados Unidos tuvo un retroceso institucional que duró casi la mitad de la década pasada. Afortunadamente, estos últimos dos años se basaron en la reactivación de múltiples mecanismos de interacción entre ambos países. El 2022, fue el año de prueba sobre la continuidad de esta reactivación institucional. Hoy, iniciando el 2023 y con la reciente visita de los mandatarios norteamericanos a la Ciudad de México, Norte América podría dar el banderazo a una nueva época de liderazgo mundial.

La última vez que un mandatario estadounidense visitaba México fue en 2014. La Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), al igual que el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), tuvieron una pausa de cuatro años (2017-2020). Las reuniones interparlamentarias México-EE.UU. no sesionan desde el 2018. La Iniciativa Mérida, antes de su acta de defunción, llevaba varios años en terapia intensiva.

El inicio de esta nueva década representó también un nuevo capítulo en la relación. Se renegoció el antiguo TLCAN para dar vida al TMEC. Como efecto inmediato, se reactivaron muchos de los canales institucionales para su seguimiento: el DEAN, la CLAN, y en paralelo, el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel. Como el ave fénix, el 2020 vio renacer a las instituciones norteamericanas.

La reciente CLAN fue una muestra de esta solidez institucional. Si bien muchos querían ver sangre con presiones a México sobre el conflicto energético, soluciones inmediatas a los altos niveles de violencia y narcotráfico, así como del tema migratorio; la realidad estuvo lejana a eso. Honestamente, era de esperarse y no está mal.

Los gobiernos de los tres países han sido claros en que cada uno de estos temas lleva su propio cause a través de la institución correspondiente. La disputa en energía lo lidera la Secretaría de Economía, en el marco legal del TMEC. Seguridad le compete al Dialogo de Seguridad de Alto Nivel y al Entendimiento Bicentenario. La migración se debatió ex ante con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En una relación tan compleja y completa como la de México con Estados Unidos, queremos y necesitamos que las autoridades competentes estén a cargo de cada uno de los múltiples temas; no los jefes de Estado. Si tenemos los mecanismos legales para solucionar cada tema por separado, ¡qué mejor! Dejemos a los mandatarios trabajar en la visión regional.

Exactamente eso fue lo que sucedió durante esta Cumbre. Los mensajes finales no fueron tan “atractivos” como muchos esperaban e inclusive sonaron repetitivos. Sin embargo, yo nunca había escuchado al presidente López Obrador haciendo un llamado explícito a la integración regional, aludiendo a nuestras demografías complementarías, y a la necesidad de ganarle mercados a Asía. Los “tres amigos” acordaron que Norteamérica tiene que reubicar mucha de su producción en la región e invertir en industrias como los semiconductores y los minerales críticos. Se enfatizó también en acciones claras contra el cambio climático, el facilitamiento de la movilidad laboral y la inversión en intercambios académicos. En décadas no habíamos visto una visión clara a futuro con el objetivo tan explícito de ser la región más competitiva del mundo.

El camino hacia adelante luce turbulento. Elecciones presidenciales en EE.UU. y México el siguiente año, en Canadá en dos -tal vez menos-, una posible recesión económica, la revisión del TMEC en 2026 y sus innumerables demandas. La clave para blindar a la región de este inminente golpeteo está basada en el respecto a nuestras instituciones regionales, al tratado comercial, a las resoluciones que de él emanen y en la fuerte inversión para seguir conectando nuestras cadenas productivas. Hasta el momento, el saldo es positivo para México y Norteamérica.

*El autor es director de Investigación y Políticas Públicas de la US-Mexico Foundation.