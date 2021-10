Otra vez, la imprevisión y los afanes lisonjeros del Instituto de Salud para el Bienestar y las exigencias de cumplir el compromiso de “descentralizar” de la Secretaría de Salud, amenazan otra vez el abasto de medicamentos e insumos para el 2022.

En el Instituto de Salud para el Bienestar decidieron justamente en septiembre hacer el cambio en la dirección de Abasto, mientras en la SSA privilegiaron la mudanza al Puerto de Acapulco.

Eso solamente prueba que ni la pandemia de Covid 19 ni los críticos pinchazos de The Lancet, la revista médica más importante del mundo, pudieron dinamizar a los altos mandos del sector salud, donde reina el famoso elefante reumático.

Para eso me gustaban, Palacio al PRI

En los pasillos de Palacio Nacional resonó la socarrona y sarcástica risa del principal inquilino ante el resultado de sus provocaciones a las bancadas priistas del Congreso y a la reelegida dirigencia del PAN.

A los anayistas y priistas los calibró correctamente, y ya los tiene diciendo en declaraciones públicas lo que tendrían que discutir en privado para no salir, como decían las abuelas, con su domingo siete.

Satisfecho al ver que los “duros aliancistas” olvidaron el consejo de don Jesús Reyes Heroles: “en política hay que aprender a declarar, pero también hay que aprender a no declarar”. Y, criticaba el tuxpeño: “algunos sólo aprenden a declarar”.

Reinventan el mito del voto en el extranjero

Las cifras más recientes del Pew Hispanic Center, la fuente más fiable sobre estadísticas de migrantes en Estados Unidos, determinan que los mexicanos indocumentados en la Unión Americana suman más o menos 11 millones.

Pero aquí afirman que los mexicanos allá son 38 millones, porque incluyen a los residentes legales, sus familias y los que ya son ciudadanos norteamericanos. Este grupo, júrelo usted, es el menos interesado en votar para las elecciones de México.

Su meta es poder votar allá, para hacer sentir políticamente sus intereses. Y los indocumentados, bueno, esos, sólo quieren pasar inadvertidos. Vale preguntarse quién gana con el cuento de que millones de migrantes mexicanos quieren votar desde allá.

Notas en remolino

Reconfortante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pedido a sus feligreses no amenazar a la senadora Lilly Téllez. Veremos si el llamado tiene éxito… Tal parece que la SEP sí registró el dato de que durante su guardia lopezobradorista aumentó el número de analfabetas, pues la titular, la maestra Delfina Gómez, anunció que en los próximos días pondrán en marcha una campaña de alfabetización… Le han dado vueltas al tema, pero ya llegó a la Comisión Nacional del Agua la alerta de que las principales presas de Hidalgo están a su máximo nivel y pronto tendrán que tomar la decisión de cuándo iniciar los desfogues, con todos sus daños colaterales… Buena noticia que todos los repartidores de plataformas digitales que venden online serán inscritos en el IMSS. Más derechohabientes, pero no hablan de inversión… A quienes dicen valorar mucho la franqueza, se les recuerda lo dicho por André Maurois: “ser sincero no es decir todo lo que se piensa; ser sincero es no decir nunca lo contrario de lo que se piensa” …