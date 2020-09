Exitoso el tour mediático emprendido por el titular de Hacienda Arturo Herrera para exponer los detalles del Presupuesto Federal con gran claridad y bien articuladas exposiciones, convincentes hasta para explicar por qué México no se endeudó.

Sin apartarse de las líneas de la narrativa de Palacio Nacional, Herrera y el subsecretario Gabriel Yorio, de alguna manera muestran que a muchos del gabinete sólo hace falta dejarlos ser.

Como se dijo líneas arriba, explicó que México no se endeudó como otras naciones para inyectar recursos a la economía porque la Constitución sólo permite deuda para inversión en infraestructura, algo que unos no sabíamos y otros habían olvidado.

Pide claridad y seguridad el CCE

Acudieron ante empresarios ante las comisiones del Senado de la República para ser oídos sobre los Presupuestos federales y la eventual recuperación de la economía agobiada por las crisis gemelas, sanitaria y económica.

Luis Niño de Rivera y Carlos Salazar les dijeron a los senadores que hay dinero para invertir, pero que hacen falta reglas muy claras, seguridad y Estado de Derecho.

Explicaron que el Gobierno de la República necesita decirles en qué sectores pueden invertir y en cuáles no y, claro garantizar que una vez hechas las inversiones no les cambiarán las reglas con ocurrencias.

Chihuahua, error subestimar el conflicto

Clara la incomodidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el conflicto de las presas en Chihuahua y la beligerancia de los agricultores norteños. "Hay intereses económicos y políticos", dice Ricardo Mejía, subsecretario de la SSPC.

Claro, por eso en "La Boquilla" estuvieron alcaldes, hasta el morenista de Rosales. Sería suicidio político no apoyar a los agricultores. El 90 por ciento de la economía de la región centro sur de Chihuahua depende de los agricultores.

Palacio tiene su versión y seguro que ganará, empero erra al subestimar la indignación por la muerte de una pareja a manos de la Guardia Nacional. La gente de Chihuahua tiene buena memoria, sólo consulten la historia.

NOTAS EN REMOLINO

A la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero le tocó decirles a los gobernadores que no está roto el puente de comunicación con el Gobierno, sean aliancistas o de la Conago... Al doctor Hugo López Gatell se le olvida que las posiciones de poder pasan y que, como a todos, le tocará vivir su día después de mañana. Por cierto, dijo que hablaría con la embajada rusa por el tema sobre el contrato que Rusia firmó con la farmacéutica Landsteiner Scientific para importar a México la vacuna Sputnik V contra el Covid 19... Sobre advertencia no hay engaño. Las autoridades electorales ya saben que el Presidente López Obrador "zopiloteará" las elecciones de 2021, para asegurarse, dice, que no hay fraude. Y estará, oootra vez en el área gris entre lo legal y lo ilegal... Ha sido designado como director de finanzas del ISSSTE el general Jens Pedro Lehman, con probada experiencia administrativa que, explicaron, "pondrá orden en la institución" ... Rescatada de su confusión, la señora Rosario Piedra Ibarra, de la CNDH, anunció que ya aceptó el pliego petitorio de feministas y víctimas que ocupan una de las sedes. ¡Qué alivio!...