Hizo el Secretario de Hacienda Arturo Herrera el recuento del arsenal de recursos con que cuenta México para hacerle frente a la tormenta creada por la guerra petrolera y la epidemia del coronavirus. No son pocos.

“Una deuda a largo plazo, líneas de crédito firmadas para cualquier urgencia y la existencia de fondos para absorber los choques a lo largo del año, los fondos de estabilización” ya la cobertura para proteger los ingresos petroleros.

Evitaremos lo que el dirigente de la CCE Carlos Salazar llama “la tormenta perfecta” si su duración no pasa de algunos meses. Por ahora, se utilizan recursos que, pese a todo, dejaron ahí los gobiernos anteriores.

Bloqueos: ¿quién paga las pérdidas?

Como dicen, lo que no pasa en el Altiplano no interesa mucho, si no, veamos el bloqueo de trenes que el magisterio afiliado a la organización de la profesora Elba Esther Gordillo mantuvo durante 13 días en las rutas ferroviarias de Veracruz a Puebla.

Se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional, ahora sí con instrucciones de levantar el bloqueo. Y, según informes de la empresa ferroviaria por fin se pudieron movilizar 192 trenes con más de 600 toneladas de carga.

Hubo pérdidas, obviamente, Las absorberán las empresas, porque para los funcionarios del Gobierno de la República lo importante es “ser distintos”, no se reprimió y se preservó la imagen de “amor y paz”.

El misterio del hospital de Pemex

Ha muerto otro paciente sometido a hemodiálisis en el Hospital de Pemex en Tabasco, según quien de la noticia, podría ser el séptimo o más según los familiares, pero persiste el misterio.

Se supone que se iniciaría una investigación después de que una empresa privada comprobó que la sustancia utilizada en los pacientes no era producida por ella, pero hasta la fecha no se informa nada.

Quizá se trata de ser discretos en cuanto al proceso que llevó a la compra de la sustancia presuntamente culpable de los decesos; pero no es una falla menos, porque ha costado vidas. Sería criminal no hacer nada.

NOTAS EN REMOLINO

Nadie se equivoca, las reservas permiten sortear a los especuladores cambiarios, pero no son la panacea, ni tampoco se pueden echar a la hoguera, así como así... Mañana estará el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo. Abordará, por supuesto, el caso de la tragedia de la guardería ABC... En la Cámara de Diputados presentó Morena iniciativa para derogar la Ley de Imprenta, promulgada hace más de un siglo por el Presidente Carranza. Bien, pero ¿y si quieren aprobar una más a modo de la 4T?... En el pulso de la salud de la mañanera de ayer se dejaron escuchar las mismas narrativas de hace 15 meses para explicar ciertos desabastos de medicamentos, las mismas de hace quince meses... Ya entregó la FGR a la directiva del Senado el informe sobre los micrófonos en oficinas panistas. No se conoce el peritaje... En un programa de dinero por armas, en Ciudad Juárez, llegó una persona que no llevaba ninguna arma, pero si entregó dos kilos de explosivo plástico C-4. Sofisticados los criminales de mi tierra...