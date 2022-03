Siempre en honor de las víctimas de Feminicidio

y en reconocimiento a la ardua labor del

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e instituciones pares.

Miedo

m. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.

Todos lo sabemos: el miedo paraliza. En términos físicos, además de limitar el movimiento, nubla el raciocinio, alarga las comisuras de los labios y levanta las cejas. Estas reacciones inconscientes son capaces de desfigurar el rostro más perfecto, convirtiéndolo a su vez en un eficaz objeto de miedo. Quizá esto explique las cualidades contagiosas de dicha emoción y el porqué de su fulminante transmisión.

Ciertas voces afirman que las mujeres somos más propensas al pánico que los hombres. Los argumentos son variados; algunos justifican nuestra incapacidad para defendernos del peligro por ser entes completamente irracionales, otras nos asumen débiles, las más, dicen que operamos como las víctimas de un pavor que nos trastorna y aprisiona entre la obsesión y la histeria.

Nada más lejos de la verdad. El horizonte está repleto de mujeres que han superpuesto su voluntad y talento a una añeja e ilegítima dominación masculina, continuando así el esfuerzo otras tan dinámicas e influyentes como la científica Marie Curie, la activista afroamericana Rosa Parks, la reformista social Emmeline Pankhurst y otras tan aguerridas como las mexicanas Elena Arizmendi, fundadora de La Cruz Blanca Neutral que brindaba atención a los soldados rebeldes durante la Revolución, la poetista y feminista Rosario Castellanos o la décima musa y la valerosa Sor Juana Inés de la Cruz, hasta guerreras universales como Juana de Arco y monarcas tan controvertidas como Leonor de Aquitania o Isabel la Católica, sobre quien su esposo decía: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”.

Es frustrante reconocer la devastación que se descarga sin piedad sobre las mujeres en nuestro país. Indignada por el descrédito, la inequidad y los abusos, sigo sin captar el porqué del feminicidio, que implica el asesinato de las mujeres por el sólo hecho de serlo. ¿Por qué habría de ahorcar un padre de familia a la madre de sus hijos? ¿Qué carencias y rencores pueden motivar a un hombre para violar y asesinar de manera serial a las usuarias del trasporte público en Ecatepec? ¿Desde cuándo dejó de ser seguro que una niña viva y se exprese en su barrio y entre su gente?

La verdad está ahí, el conflicto estriba en negarnos a aceptar nuestro lugar en ella. De una forma u otra, todos participamos en esta construcción de la realidad.

Es más fácil de lo que parece: el odio extremo y el hecho de que “la vida no valga nada”, florece de la mano de un machismo aprendido en la infancia, con la venia de madres, abuelas, tías, primas y hermanas. La violencia hacia las mujeres responde a la corresponsabilidad de una sociedad apática y por supuesto, a un constante descrédito y negación por parte del poder.

Inspiradas por un miedo conocido y real, las marchas feministas convocan decenas y cientos de miles de mujeres conscientes de su miedo. Están al tanto del riesgo que corren, han sido amenazadas y desoídas. La tipificación del feminicidio y el tratamiento de cualquier grado de violencia bajo la perspectiva de género son todavía débiles en nuestra legislación, pero más en el deber colectivo. Lo más desgarrador es que esto no nos sorprende porqué vivimos en un entorno de muerte, donde los asesinatos se niegan con agua y jabón.

Conocí a la señora Araceli Osorio a finales de 2017. Su hija Lesvy Berlín Osorio tenía menos de seis meses haber muerto, víctima de feminicidio. Acababa de cumplir veintidós años. La joven no fue asesinada en un paraje abandonado como cientos de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México. Tampoco desapareció en Ciudad Juárez junto con tantas jóvenes y trabajadoras en los tristemente célebres talleres de maquila de los años noventa. Lesvy murió estrangulada por un cable de teléfono en mi alma máter, la Ciudad Universitaria.

Varias hipótesis sostenían a la ofensiva posibilidad del suicidio de Lesvy hasta que, en 2019 y tras un desolador proceso para sus padres y familiares -donde tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX reconociendo un proceso viciado-, el Ministerio Público condenó a su pareja, Jorge Luis González Hernández a 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Para Araceli Osorio el cierre del proceso y la búsqueda de justicia no supusieron un final reconfortante. Nunca es justo ni legal un cierre que involucre lo injusto de una muerte que no tenía razón de ser. Nadie quiere ver en la cárcel a un feminicida porque no hay quien desee vivir el dolor de la pérdida de lo más sagrado.

Hagamos algo para que esto cese. Ni una más.