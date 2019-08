El encarcelamiento de la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles no debe sorprender a quienes han atestiguado el implacable juicio en el tribunal mediático, al cual se le sometió como ejemplo y paradigma de que el régimen lopezobradorista no tolera la corrupción, ni la actual, ni la del pasado.

Ante el juez, la defensa de la exfuncionaria alegó que el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda José Antonio Meade fueron informados de las irregularidades reportadas por la ASF. Un giro que sin duda calculó el Fiscal General de la República Alejandro Gertz.

Como otros casos, el caso Robles ya tiene su propia dinámica, la de la retórica, la de los intereses políticos y las cotidianas decisiones de fiscales y jueces que, inercialmente, pueden arrastrar al Gobierno de la República.

No romperán los diputados las promesas

Los diputados de la mayoría de Morena, especialmente los de las comisiones que, desde ahora están involucrados en asegurarse que el gobierno federal tenga los suficientes recursos como para pagar sus programas prioritarios.

Como también debe mantenerse la salud macroeconómica, desde la Comisión de Presupuesto que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar tratarán de convencer a la SHCP para que se ajusten cuando menos los impuestos a los llamados alimentos chatarra, refrescos y cigarros.

Será difícil que venzan la resistencia del Ejecutivo, pues el compromiso desde la campaña fue que no habrá ningún aumento de impuestos, no al menos durante los primeros tres años del sexenio.

Por la campaña, Trump será más rijoso

Seguramente la embajadora de México en Washington ha informado puntualmente que va en serio lo que muchos ven como un simple amago más del Presidente norteamericano Donald Trump los reclamos por la droga, presuntamente mexicana, que se vende en Estados Unidos.

Conforme transcurran las semanas, se irán intensificando la intensidad de la campaña presidencial norteamericana, pues dentro de seis meses se celebra la primera elección primaria, en el Estado de Iowa.

Ojalá y la cancillería elabore una táctica para lidiar con los reclamos estridentes que, no lo dude, haga Trump a México por el tráfico de drogas. Y, otra vez, reclamen que aquí esté el gran trampolín para los estupefacientes, olvidando, como dijo el clásico, que no serviría el trampolín sin la gran alberca que son los insaciables consumidores norteamericanos.

NOTAS EN REMOLINO

Tienen razón quienes ven como omiso al Gobierno de la República al no rendir homenaje al teniente Carlos Antonio Juan, miembro de la Guardia Nacional que murió heroicamente, según el parte militar... Gran interés por la visita que hicieron ayer temprano a Palacio Nacional los ex titulares de la SCHP José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. Dicen que estuvieron con Arturo Herrera, pero él no lo confirmó, pues se acogió a su sagrado derecho a no declarar... Si, como parece, la dirigente nacional de Morena Yeidckol Polenvsky intriga para que los diputados morenistas no acepten que la mesa directiva la presida un legislador de oposición, está llevando el pleito por la dirigencia a terrenos donde las luchas intestinas pueden causar mucho daño... Con todo respeto, esas reuniones aquí en CDMX entre funcionarios del FBI y gente de la FGR más bien parecen uno de esos ejercicios en futilidad... Hoy habrá de decidir Ivonne Ortega si acepta los resultados de la elección interna del PRI o si, para complacer a quienes la “cucan” se convierte en factor de división, algo que, de verdad, su partido no necesita en este momento... Ahora salta a la palestra el sinaloense Francisco Labastida con duras críticas a quienes manejaron su partido y el gobierno el pasado sexenio. Tarde, pero sin sueño...