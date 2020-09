Esta semana hubo otra vez movilización de papás de niños con cáncer exigiendo la terapia para sus pequeños, esta vez fueron los del Centro Médico La Raza que para ser escuchados tuvieron que bloquear Circuito Interior, y tuvieron la solidaridad de otros grupos de papás organizados en varios estados de la República. Estas manifestaciones ya llevan un año.

Desde que este Gobierno decidió romper el esquema anterior donde trabajaban alineadas las empresas fabricantes con las distribuidoras, no se han podido resolver los problemas de desabasto de insumos tan vitales.

Cada día que pasa sin resolverse se reafirma el sentido que tenía ese sistema roto a rajatabla con el argumento del combate a la corrupción. A dos años de esa decisión, no hay una denuncia ni detenido por esa supuesta corrupción y por donde se le vea, las cosas no han mejorado y son preocupantes: Los pacientes, quienes pagan las consecuencias, no terminan de entender qué sucede, pero la realidad es que hoy no hay compra suficiente y adecuada de medicamentos ni tampoco una distribución eficiente.

Ambas son las causas del persistente desabasto. Y la realidad es que no se resolverá mientras no se arreglen en paralelo ambos aspectos: compra y distribución.

Al margen de la compra -de la cual para el 2021 se le dejó a cargo al organismo multilateral UNOPS- hablemos esta vez de la distribución. Porque aunque UNOPS tuviera éxito, de nada servirá si no se resuelve lo del reparto.

En México existe una enorme infraestructura de distribución especializada de medicamentos; se fue construyendo a lo largo de 30 años y ahí está. Ahora está subutilizada pero sigue existiendo, y sería un terrible error que el Gobierno insista en ignorar a esas empresas y hacerlas a un lado cuando con ellas, bien vigiladas, podrían resolver el grave problema de desabasto detonado.

En el caso de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), que encabeza Rubén Hernández, son un conjunto de empresas especializadas en servicios de consolidación, distribución, logística, administración de farmacias y almacenes, en control de inventarios, suministro y abasto, acondicionamiento, dispensación y acceso de fármacos e insumos médicos. Su amplio conocimiento del sector público de salud es importante por la propia complejidad del sistema, fragmentado y extendido por nuestro muy amplio territorio.

Es algo que no se ha terminado de entender, nos explica Rubén Hernández: un país tan grande como México necesita ese tipo de servicios de logística altamente especializados y en el caso de medicamentos tiende a estar concentrada en pocas empresas porque deben tener suficiente capacidad de abastecimiento y financiamiento. Así sucede en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile que concentran en 3 ó 4 empresas la distribución de fármacos. También en Europa la búsqueda de eficiencias les ha llevado a una alta concentración; en Francia 4 distribuidores concentran 97% de la facturación, en España 8 concentran 87% de la facturación, en Alemania 6 distribuidoras de terapias cubren 100% del mercado.

Para Pedro Zenteno, quien tiene la encomienda de crear una distribuidora gubernamental, lo más sensato sería respaldarse en esa infraestructura y en las empresas con integridad -que sí las hay- y experiencia que ya saben cómo conseguir elevados niveles de abasto.

Es triste que se insista en echar por la borda un esquema que sí funcionaba y lo hacía cada vez con más eficiencia y resultados. La compra consolidada de IMSS 2018/2019 había obtenido un abasto de 98% en las terapias, y fue un ejercicio vigilado no sólo por Función Pública y el Órgano Interno de Control del IMSS, sino por organismos como OCDE y la misma UNOPS, donde las cámaras empresariales aportaron criterios operativos y competitivos para hacer más eficiente y transparente el proceso de compra. Si íbamos avanzando… pero la desconfianza nos ha hecho retroceder, ojalá retomemos pronto el camino.

