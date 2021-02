Le contamos que hay rompimiento entre el Insabi de Juan Ferrer y Birmex de Pedro Zenteno. Una piedra más en el camino del de por sí maltrecho abasto de medicamentos y otros insumos en el sector público donde los pacientes vienen sufriendo falta de terapias desde hace dos años.

Zenteno Santaella prefirió centrarse sólo en la distribución de vacunas Covid, y anda incluso metido en las compras. Ya dijo que Birmex compró la vacuna de Astra Zéneca, le falta precisar de cuánto fue la inversión.

Ahora Insabi tendrá que rascarse con sus propias uñas para resolver cómo hacer llegar a hospitales y pacientes los medicamentos y demás insumos de salud adquiridos por UNOPS.

Es un factor de preocupación pues de por sí la megalicitación de UNOPS ya viene retrasada. Las ofertas recibidas el 5 y 12 de febrero aún serán verificadas por el organismo multilateral para ver si cumplen en calidad y precio conforme su manual de adquisiciones, pero además aún falta pasar el filtro sanitario.

No hubo filtro de Cofepris

Así es. Cofepris no hizo su labor de revisión previa. (A estas alturas ya hasta ni nos sorprende...) La UNOPS recibió las 2,563 ofertas de medicamentos y 1,189 ofertas de material de curación y dispositivos médicos, sin verificación sanitaria. Cofepris apenas revisará si cumplen con requisitos. Se entiende porqué hay participantes extraños como la sudafricana que mencionamos aquí el lunes pasado, la cual parece ser una empresa fantasma; si hubiera pasado el filtro de Cofepris hubiera tenido que pagar 3 millones de dólares al regulador sanitario por la revisión de sus 396 claves presentadas... Algo similar podría suceder con la compañía guatemalteca Agefinsa y otras extranjeras; está por verse si se mantienen en la competencia o son descalificadas.

Y así como vamos se refuerza el escenario donde las empresas mexicanas -que bien saben cumplir las exigencias de Cofepris- ganen la gran mayoría de claves. La competencia se irá reduciendo también por la dificultad de las fianzas dada el pago anticipado que exige UNOPS.

Adjudicaciones, para marzo o abril...

Lo malo es que con todo y la prisa, los resultados de ambas licitaciones -la de medicamentos y la de dispositivos médicos- aún van para largo. UNOPS calcula estar adjudicando y firmando contratos entre marzo y abril... Es decir, que si bien nos va, será para julio o agosto que empiece de una vez por todas el reparto. Y justo es en donde está el atorón más preocupante: el del último eslabón.

De todo el proceso, el mayor reto estará en la distribución, pues recordemos que este renglón relevante fue destruido por el Gobierno de la 4T con el consabido argumento de la corrupción y los elevados costos. A estas alturas no hay un solo juicio o detenido por la señalada corrupción, pero, además, los costos no sólo no se redujeron sino que se nos han triplicado y el nuevo modelo, donde las distribuidoras especializadas fueron hechas a un lado, no está siendo efectivo.

Ahora, no sólo erogamos el pago de una elevada comisión (de 1.25% del contrato) a un organismo multilateral por un servicio que el IMSS venía ejecutando efectivamente desde hace una década.

Si el Insabi es el que se hará cargo de la distribución es muy preocupante porque no tiene la menor idea. El IMSS lo resolvería en un dos por tres. La Secretaría de Hacienda decidió hace un año trabajar con operadores logísticos; habría que ver qué es lo que ahora se les ocurre. Pero si no hay una estrategia correcta y efectiva en la distribución que haga llegar ágil y oportunamente los medicamentos e insumos al paciente, de nada habrá servido todo el costoso esfuerzo de la megacompra UNOPS.

