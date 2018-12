Al asumir la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, lanzó severa crítica de las condiciones del instituto, sin entrar en detalles, lo cual permite suponer que, como otros, intenta revelarnos los secretos del agua tibia.

Es una realidad que el IMSS tiene viabilidad financiera por cuando menos una década, lo cual no implica reconocer las limitaciones de infraestructura a que se refirió el flamante titular.

Sin embargo, tiene que ser precavido, pues en su afán de probarse como fiel seguidor de la 4T, podría alterar parámetros financieros. Sería imperdonable que, para acreditarse como devoto, el titular del IMSS jugara con el futuro del Instituto.

¿Qué quieren del Banco de México?

Ya no es coincidencia la insistencia del coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal en meter mano no sólo en las comisiones bancarias, sino en el rol del Banco de México en sus políticas respecto al sistema financiero.

Empieza a estar más claro que el senador Monreal, como se dijo en estos espacios, obedece a acciones coordinadas con el Ejecutivo Federal, lo cual permite concluir que no es seguro que Banxico pueda operar con autonomía.

Así, en acciones concertadas se pone en práctica una antigua

prevención: que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha.

Cosas de la división de poderes.

¿Cuál será la política laboral?

Es evidente que por el largo período requerido para hacer realidad la reforma laboral que traspasa al Poder Judicial la jurisdicción de atender y resolver los conflictos laborales propicia un giro en el comportamiento de la autoridad.

Eso se deduce del episodio relatado por un periodista de irreprochable reputación, en el cual la flamante Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde al asumir el cargo, tuvo expresiones de duros reproches a la política laboral del pasado sexenio.

Si de sus palabras se puede deducir la política del tamo, uno se esperaría que terminara la etapa mediadora de conflicto de la STPS y empezaría una más pendenciera. Claro las deducciones nuestras pueden estar equivocadas.

NOTAS EN REMOLINO

A la hora de pergeñar estas líneas, aún no se inicia la reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de la Conago. Por el bien de la República, uno desea que no se vuelva un juego de vencidas, pues al final los perjudicados somos los ciudadanos de a pis… Las prisas revelan que la hiperactividad a veces suele olvidarse de las normas. Quizá sería oportuno recordar aquella vieja máxima de la Profeco: papelitos hablan y que son muchos los asuntos que exigen documentos, aburrida tarea administrativa… Jura y perjura el pleno del Tribunal Federal Electoral que será imparcial el fallo en el litigio electoral por la gubernatura de Puebla… Mientras se organizan las huestes del gabinete de seguridad, no esperen cifras precisas sobre homicidios en la República… Por cierto, mantienen la violencia las bandas criminales de huachicoleros, como lo prueba la agresión a policías mexiquenses… El abogado asesinado en el sur de la ciudad, cerca del Eje 10, resultó ser quien fuera defensor de la ahora inolvidable Florence Cassez, de feliz memoria para la Secretaria de Gobernación…