En México somos muy propensos a ver los riesgos externos sin fijarnos en lo interno como medio para corregir nuestros problemas. Para el caso de nuestra economía, ésta presenta riesgos internos que hay que atender. La economía se ha venido frenando desde el sexenio pasado. El último año de Enrique Peña Nieto presentó claros signos de desaceleración y, de hecho, su sexenio fue el que menos recursos destinó a la inversión en infraestructura en los últimos 50 años, ya que todo el dinero se usó irresponsablemente para gasto corriente. En cuanto a sus reformas estructurales en particular, la reforma fiscal, si bien ayudó a mantener los ingresos del gobierno, fue totalmente recaudadora afectando a la planta productiva con esfuerzo marginal por eliminar la economía informal. En suma, la economía mexicana no venía bien desde su sexenio; sin embargo, hoy en día se presentan riesgos internos que en caso de materializarse pueden traducirse en una situación grave. ¿Cuáles son estos riesgos internos?

1. Pemex. En la situación en la que se encuentra la empresa y bajo la realidad de la industria energética nacional e internacional, no puede ni con sí misma y mucho menos puede soportar el desarrollo del país. Es la empresa petrolera más endeudada del planeta, debe 100% de lo que tiene y con ese sindicato, bajo las condiciones en las que opera, es imposible pensar en una salida pronta para coadyuvar a la soberanía energética. Los cambios que se requieren son de fondo y tienen que ser en su sindicato, su plan de negocios y su balance contable en los tres rubros al mismo tiempo. Luego de lo anterior, pudiera pensarse que Pemex pueda volver a aportar al gobierno lo que en su momento hizo. El tema es que esta cruda realidad ya contaminó al balance fiscal del gobierno que apenas comienza y que tiene muchos planes importantes hacia el futuro.

2. Lucha sindical bajo pretexto de defensa a trabajadores. La principal preocupación de la planta productiva es la extorsión que muchos líderes sindicales han comenzado a hacerles para evitar cerrarles sus fuentes de trabajo. Esta historia se repite todos los días. Las pequeñas y medianas empresas sin importar su tamaño y capacidad económica reciben la presión para entregar sumas de dinero a cambio de no cerrarles sus negocios. Por el bien de la economía y en particular de los mexicanos que menos tienen, no se debe tomar ventaja del impulso que el gobierno del cambio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador le quiere dar a un mayor número de derechos a la clase trabajadora e incluso incrementar su salario real, para mover a escondidas de esta loable intención una muy particular agenda de líderes sindicales que buscan aspectos más políticos que de defensa de sus agremiados. Bajo la lucha de los líderes de sindicatos por más espacios políticos y dinero público, inmoralmente usando de escudo la agenda laboral progresista del gobierno, pueden hacer pedazos a la pequeña y mediana empresas y con ella al empleo.

3. El gasto público. Con el freno a la economía al que asistimos y la escasa asignación de recursos fiscales a la inversión física que se viene arrastrando desde hace años y que se mantiene en los muy bajos niveles de 2.7% del PIB, evidentemente es muy difícil que en este año el presupuesto público sirva para impulsar el desarrollo económico del país. Por el contrario, es un hecho que muy pronto habrá que hacer el primer recorte al gasto público de la presente administración. La realidad se está imponiendo muy rápido y ésta nos enfrenta a reconocer rápidamente que el gobierno no tiene dinero para hacerse cargo de todo sin endeudarse.

4. La reacción de los mercados ante la realidad interna. Los mercados financieros internacionales están sumando a su natural aversión a los mercados emergentes preocupaciones por el desempeño interno de la economía. Ya no es sólo el entorno internacional sino la poca inversión pública y el freno a la inversión privada producto de la falta de certidumbre lo que ha comenzado a alertar a los mercados sobre México. La desaceleración de la economía ha aumentado estos últimos tres meses, por lo que los presupuestos con los que se hicieron todos los planes económicos y financieros, tanto de las empresas como del gobierno, van a tener que cambiarse. La situación anterior la saben los mercados, por lo que la calificación crediticia de México está por bajar, perdiendo el grado de inversión, lo que subirá las tasas de interés justo en un entorno en el que las tasas iban a la baja y que deberíamos estar aprovechando para crecer a un costo más bajo. La reacción negativa de los mercados hacia México puede ser cruenta si no se pone pronta atención a la realidad que ha cambiado en las últimas semanas.