Estimado lector, es frecuente que, durante diversos episodios de desastres naturales, de pandemias y de crisis económicas se den casos, con diverso grado de intensidad, de desvío de recursos públicos destinados a atender tanto la emergencia, como la recuperación. Estos problemas se dan en diversas latitudes.

La consecuencia inmediata de los actos de corrupción en general es la pérdida de eficacia en las acciones del Estado, lo cual afecta a la población e incide en la pérdida de confianza.

La OECD discute en un documento reciente (abril de 2020) estos problemas: “Public Integrity for an Effective Covid-19 Response and Recovery”, en el que llama la atención sobre casos de desastres naturales, pandemia y crisis económicas en las cuales se crearon oportunidades de fraude y riesgos de corrupción al relajarse las políticas de integridad en los procesos de compra, en los paquetes de estímulos económicos y sociales, y en la asignación de obra pública, entre otros.

Crisis de desastres naturales y pandemias como el Huracán Katrina (2005) y el Ébola (2014-2016) muestran que la adopción de procedimientos especiales de compra y de asignación de recursos públicos pueden ser solventados a expensas de los ciudadanos. También es el caso de los recursos canalizados para la recuperación económica (2008-2009) a la Unión Europea en que se detectaron riesgos de corrupción, fraude, desperdicio y abuso. La OECD concluye que, “en ausencia de salvaguardas de integridad y transparencia los procedimientos de emergencia son vulnerables al abuso”.

La crisis del Covid-19 ha obligado a los estados nacionales y sub-nacionales a tomar medidas sobre la marcha, muchas veces extremas, para contrarrestar las oportunidades de fraude y corrupción. Estas medidas han consistido en:

Revisar y reforzar los procedimientos de adquisiciones emergentes;

Establecer y fortalecer mecanismos justos, equitativos y transparentes de contratación;

Llevar a cabo políticas públicas de exención a la emergencia bajo el criterio de “libro abierto” al escrutinio público;

Establecer procedimientos reforzados de control interno que verifiquen en tiempo real adquisiciones, contrataciones y distribución de bienes y servicios.

Entre los países que se distinguen por haber asumido medidas extraordinarias de control y transparencia ante la crisis se encuentran Irlanda, el Reino Unido y Japón.

La buena gobernanza y el control interno son fundamentales porque mitigan los riesgos de fraude con medidas de compliance o de cumplimiento normativo. La Guía 5270 de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) señala que la promoción de la gobernanza es necesaria para evitar distorsiones en las decisiones de política pública.

La trazabilidad del gasto público es una pieza clave para blindar el uso y el destino de los recursos asignados de manera emergente. Además de la documentación estricta, los procesos de compra, contratación y asignación de bienes y servicios y de construcción y adaptación de instalaciones emergentes, debe ponerse énfasis en la reprogramación, ejecución y control del gasto.

Como queda evidenciado, incluso en tiempos de emergencia, es fundamental el apego y el respeto a los valores del Buen Gobierno y la Democracia.