Se aprobó en la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados la minuta del Senado que reforma la Constitución para regular la revocación de mandato de la Presidencia de la República, pero contiene delicadas ambigüedades. ambiguo.

El artículo 84 constitucional dice que a la falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, el puesto lo ocupará provisionalmente quien sea titular de la Secretaría de Gobernación en tanto se echa a andar el procedimiento para reemplazarlo.

Pero lo aprobado ayer en comisiones por los diputados dice que "en caso de revocación del mandato asumirá provisionalmente al Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso". Bien, si eliminaron la redacción anterior, pero ¿quién es el Presidente del Congreso? Conste, sólo es pregunta sin acertijo.

Partidos: después de mí, el diluvio

Avanza, con la obvia bendición de Palacio, la iniciativa para quitarle el 50 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos, con lo cual, si somos realistas, el único ganador es Morena.

Y se dice que Morena es el único ganador porque, pese a los dichos, en los hechos tendrá todos los beneficios que acarrea ser el partido en el poder que, si nos olvidamos de disimulos, no están al alcance de los partidos de oposición.

Así, desde la natural arrogancia del triunfador, se condena a los partidos de oposición a una brutal sequía de recursos, se les condena a que, como aquel legendario caballo del español, corran todos los riesgos de aprender a no comer.

Alcaldes: no son los únicos perdedores

La desatención en la Secretaría de Gobernación y la grosería de los funcionarios hacendarios que llegaron a Bucareli con casi dos horas de retraso a una reunión convenida con los alcaldes que tratan de negociar recursos, muestran una cierta irrelevancia.

Al grito de "ya nada es como antes, todo cambió", los alcaldes de los partidos de oposición han empezado a descubrir que son considerados "irrelevantes", o sea, que la guerra emprendida para obtener recursos es una guerra perdida de antemano.

La realidad, sin embargo, demostrará que no serán los alcaldes los únicos perdedores al secar la vía de recursos federales a los municipios, pierde también la Federación, porque no habrá dinero para pagar policías locales. Y sin policías locales, no hay política nacional de seguridad que pueda tener éxito.

NOTAS EN REMOLINO

Afirma el coordinador de los diputados de Morena que considerarán si aceptan que los senadores hayan rechazado la legalización de autos "chocolate", con lo que augura una posible confrontación cameral... Es injusto, ciertamente, exigirle al gobierno de la República llevar estadísticas exactas de los migrantes, porque la migración centroamericana y de otras naciones fue de tal magnitud que la infraestructura migratoria mexicana está rebasada... Pronto será ley, "law of the land", que dicen los sajones, la promesa de campaña de descafeinar el fuero constitucional... Anuncia la organización de "México Evalúa" que hará la primera evaluación de cómo ha ido la transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República. La anuncian mañana. Esperemos que, pese a todo, haya imparcialidad... Muy merecido el reconocimiento que se hizo ayer a la ya cincuentenaria labor de los Centros de Integración Juvenil por los que tanto ha luchado la señora Kena Moreno... A la hora de pergeñar estas líneas, aún estaba grave Francisco Tenorio, el alcalde de Valle de Chalco, tiroteado ayer al mediodía mientras recorría una unidad habitacional...