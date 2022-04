La revocación de mandato es un instrumento de participación que debería ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía y cuyo objeto debe únicamente para determinar una conclusión de mandato; sin embargo, este 10 de abril, en el mundo del revés de la falsa transformación, se llevará a cabo a solicitud expresa del presidente y para una ratificación no una terminación anticipada.

Este ejercicio representa tirar a la basura casi 1,700 millones de pesos de nuestros impuestos, para que se den una idea, con ese dinero se puede construir y equipar un hospital en una comunidad que puede brindar atención aproximadamente a 20,000 personas al mes. Con una pandemia que sigue golpeándonos, personal médico sin contratos renovados por “falta de recurso”, una inflación tremenda y un sistema educativo por los suelos, Morena ha preferido cumplir el capricho presidencial y medirle el agua al caldo del partido oficialista.

Es importante que sepan que sólo Perú, Bolivia y Venezuela tienen este tipo de ejercicios dentro de su constitución. Y llama la atención, porque a este último país le hemos copiado absolutamente todo, basarnos en una nación que está secuestrada por un dictador que reforma constantemente su Constitución para darse facultades plenipotenciales es, sin lugar a duda, una falta de respeto a los mexicanos.

Además, se impuso una rarísima veda electoral en donde Morena tuvo el cinismo de atreverse a prohibirle a todos que hablen en contra, pero los dirigentes de ese partido y sus funcionarios de gobierno y legisladores organizan eventos en los 32 estados para hablar a favor, bajo el cobijo de una asociación civil que nadie conoce y menos aún sabemos de dónde sacan los recursos. Tan sólo este fin de semana el propio Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, declaró en Coahuila que “no lo pueden correr” y que “no le teme a las sanciones del INE”, sí, el Secretario de Gobernación.

En mi caso, como legisladora tabasqueña en la tierra del Presidente, recibí un oficio del Congreso de Tabasco prohibiéndome hablar de “trabajo, gestiones y apoyos”, es decir, poner en MUTE todo lo que realizamos. Tuve que reunirme con la Vocal Ejecutiva del INE Tabasco, aclarándome que mientras no se hable a favor o en contra no hay problema, entonces ¿por qué redactaron ese oficio? ¿Por qué quieren callarnos? Y lo más extraño, ¿por qué Morena y sus funcionarios pueden seguir llamando al voto?

Desde aquí, todo mi respeto y reconocimiento para el INE que ha realizado todos los esfuerzos posibles de manera institucional para cumplir con la Ley y organizar en el peor escenario deseable esta burla para los mexicanos. Por eso, para mi es inentendible que Morena quiera desaparecer a nuestro órgano electoral, una institución que se ha ganado a pulso la confianza de los ciudadanos, desde aquí mi reconocimiento por su la valentía a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y todos los consejeros.

Desde la tierra del Presidente confirmo, las cosas no van bien, necesitamos gobernanza y eficiencia no más marketing político a costa de nuestros impuestos, me sumo al llamado de miles de mexicanos que prefieren que Andrés Manuel López Obrador se ponga las pilas para chambear y termine su mandato, que le vaya bien al presidente debería ser que le vaya bien a México.

@PerezSoraya