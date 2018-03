En la primera parte de este artículo destacamos algunos aspectos que describen y explican la diversidad de retos y oportunidades que presenta la región sur que atiende FIRA, entidad integrante de la banca de desarrollo que coordina la SHCP

En esta segunda parte repasaremos algunos aspectos que caracterizan a la población, productores y empresarios de esta región.

En términos de la capacidad organizativa y de asociación estratégica, existen oportunidades por aprovechar, algunas más que consolidar y otras que sin duda son ejemplares.

Desde los cañeros que cuentan con dos importantes corrientes asociativas (CNC y CNPR), hasta los productores de ornamentales de Morelos y el Estado de México que son ejemplos, principalmente en términos de concentración y mejora de la oferta.

Por otro lado, los cafeticultores de Puebla y Oaxaca son prueba de cómo integrar y ofrecer soluciones a productores minifundistas, promoviendo las certificaciones y en general la búsqueda de mercados más justos.

En la ganadería también existen ejemplos exitosos, como los de las tres Uniones Ganaderas de Veracruz, por mencionar algunas.

Las mayores oportunidades están en la profesionalización de esas organizaciones, así como la mayor integración con la industria.

Las relaciones comerciales deben trascender la compra-venta, se deben fortalecer mecanismos de ganar-ganar, producir lo que los mercados requieren y obtener mejores precios en función de la calidad de los productos ofrecidos.

Hoy más que nunca, el desarrollo del mercado interno toma una mayor relevancia, cada vez más, no se trata de desechar la exportación, se trata de satisfacer las necesidades locales de la mejor manera.

En esta región se tienen grandes centros de población y su demanda es tan amplia y diversa, como la producción local, hay que enfocar ésta a la calidad requerida.

La eficiencia en la utilización de los recursos públicos también es importante. Como parte de la estrategia de actuación de FIRA se busca la complementariedad de recursos, tanto con las instituciones del gobierno federal como son: la Sagarpa, Secretaría de Economía, Conafor, por mencionar algunas, como con los gobiernos estatales y municipales.

Con la Sagarpa hemos potencializado sus recursos tanto en el otorgamiento de garantías de recuperación de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías, Fonaga, como hasta el apoyo directo a los proyectos, participando como instancia ejecutora de sus programas.

Con estos acuerdos, se ha conseguido hacer disponibles los subsidios para un mayor número de productores y con amplios resultados exitosos.

Muchos productores no alcanzaban estos apoyos complementarios, pues no contaban con su contraparte o al menos no con el total, con FIRA se tienen el crédito o los servicios de garantía como una herramienta para materializar el complemento financiero de los proyectos.

Como se observa, la región cuenta con un gran potencial que requiere de capacidad de innovación, también de compromiso para buscar consolidar las mejores alternativas y por supuesto muchas gotas de sudor; en FIRA se puede encontrar a un aliado que pone a disposición sus programas y servicios, además de la vocación para lograr articular soluciones efectivas.

*Genaro Chávez Rubio y Roberto González Ordoñez, director regional en el Sur y especialista de la Subdirección Regional de Promoción de Negocios en el Sur de FIRA, respectivamente. La opinión aquí expresada es de los autores y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA .

grubio@fira.gob.mx

rgonzalezo@fira.gob.mx