Durante la semana pasada vimos una fuerte caída en la confianza del consumidor en Estados Unidos, situación que le pone cierto rango de dudas a una real recuperación de la economía de ese país

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tiempo pasa y el verano se nos va, no es solo por lo festivo del verano, la realidad es que es una estación relevante porque define muchas cosas en lo productivo para el hemisferio norte.

Los tiempos presentes, sin embargo, no se pueden quedar en la zona unidimensional de lo que se siembra, lo que se cosecha y lo que se necesita, el mundo revisado en términos fundamentales sería muy sencillo bajo esa óptica.

Siendo que las cosas en lo general obligan a que se involucren más aspectos, digamos que los mercados externos (macros) se han metido en ciertas presiones, mucho sigue siendo el tema de la variante Delta del Covid-19. Los contagios están nuevamente fuera de control en lugares con alta densidad de vacunación, afortunadamente no se han propulsado las muertes/hospitalizaciones, sin embargo, la tendencia no es buena y hay lugares en donde la vacunación no está cerca aun de la inmunidad de grupo.

Esto deja ciertas dudas en términos de economía porque se teme que la reactivación económica del mundo no sea tan sólida. De hecho, esto es cierto si vemos lo que está sucediendo con la desigualdad en los diferentes países, no hemos podido generar crecimientos homogéneos y me parece que esto seguirá haciendo más evidente las brechas que nos están separando y dividiendo.

Pero vayamos a algunos datos concretos. La semana pasada vimos una fuerte caída en la confianza del consumidor en Estados Unidos,situación que le pone cierto rango de dudas a una real recuperación. Por su parte, Afganistán esta nuevamente en el aire y los talibanes de nuevo en comando de la situación.

Esto es increíble, miles de millones de dólares más tarde estamos en donde estábamos y me parece que los estadounidenses no tienen arsenal económico para hacer nada una vez que tienen que seguir poniendo toda la carne en el asador para enderezar el barco tras la disrupción Covid-19.

Por su parte, los chinos también aflojando el paso un tanto, la producción industrial fue reportada más debajo de lo esperado, y las ventas al menudeo también dejaron mucho que desear, los grandes bancos están bajando el apetito y la calificación al riesgo asiático una vez que los casos Covid-19 crecen más allá de lo transitable, y en estos días tendremos que ponerle atención nuevamente al mandamás en la Reserva Federal que estará dando minuta sobre su reunión.

Los energéticos temporalmente se pusieron en zona de dudas y todo tiene que ver con este ambiente externo que no nos deja ver un camino directo a la zona prometida, y eso lógicamente es la madre de todas las volatilidades, el dólar estará oscilando de acuerdo a la crónica que nos brinde el Sr. Powell desde la Fed. En tiempos recientes el índice del dólar ha subido, ha tenido una recuperación de interés pero siempre está la condición de una debilidad pues este gasto excesivo honestamente aún no se sabe cómo se va a pagar y el juego de sillas musicales no dura para siempre.

Así aderezamos lo externo y le sumamos lo propio, la cadena de suministro en el mundo ha sido lastimada más allá de poderla arreglar y estamos en constantes shocks de demanda, hay muchas cosas faltantes y la transportación sufre de serias incapacidades, los fletes marítimos están por las nubes y los contenedores simplemente brillan por su ausencia.

El hemisferio norte se prepara para cerrar su ciclo agrícola y para Estados Unidos la moneda está en el aire, los rendimientos están en zona de definición ahora y el clima ha sido más hostil este año, calores, lluvias escasas, luego excesos, granizo, viento y súmale todo lo que te puedas imaginar.

Canadá ha estado mal, y este año los canadienses van a cosechar penas, el trigo les va a fallar, la canola les va a fallar, y así suma lentejas, garbanzo y anexas. Los rusos siguen achicando sus expectativas de producción de trigo y Europa también reduce sus producciones.

La demanda tendrá la última palabra, y estamos justo en ese capítulo que llama a los compradores a mostrarse, de momento fingen calma y paciencia esperando que la cosecha norteamericana de una sorpresa productiva que cada vez se ve menos posible.

Hay que cerrar, y lo haremos solo resaltando que Argentina está en complicaciones mayúsculas. El río Paraná que es el corredor exportador de granos más grande del mundo, está en una bajante histórica y podríamos ver que la navegación en el famoso “upriver” se cierre en no más de un mes, eso le va a recargar el programa exportador a los norteamericanos y honestamente el horno no está para bollos.

¿Viste todo el tema de volatilidad que tenemos encima? ¿Y tú, para navegar en esta volatilidad estas en buenas manos?

Ánimo

aochoa@rjobrien.com