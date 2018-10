Durante la primera semana de reportes corporativos al tercer trimestre, dos compañías de telecomunicaciones ya presentaron sus resultados. La primera fue Axtel, subsidiaria de Alfa, y la segunda fue el gigante del sector, América Móvil

América Móvil (clave de cotización: AMX) continuó su crecimiento en el continente de la mano de Brasil y México, principalmente.

En el segmento de pospago, la compañía adicionó 1.1 millones suscriptores, de los cuales 472,000 fueron aportados por el país sudamericano y 184,000 por México. Con esto, los contratos de pospago crecieron 7.6% a/a.

En el segmento de servicios, el incremento en volúmenes fue importante. El tráfico de datos por usuario avanzó 78% a/a, ayudado por el mundial de futbol, duplicando el volumen en Brasil, Perú y EU y por encima de 60% en México, Chile, Ecuador y Guatemala.

Los ingresos promedio por suscriptor móvil incrementaron a tasas de doble dígito en Brasil y EU, mientras que en México incrementaron 8 por ciento. En los servicios fijos, el crecimiento en banda ancha lideró el camino, siendo el segmento que más incrementó.

Los ingresos consolidados crecieron 2.1% a/a. Sin embargo, a tipo de cambio constante, el aumento fue de 3.4% a/a, siendo éste el crecimiento más acelerado en cinco trimestres. Los segmentos que más aumentaron en cuanto a ingresos fueron pospago con 8.6% a/a, datos de prepago con 7.7% a/a y banda ancha fija con 6.2 por ciento.

El EBITDA para el periodo fue de 71,800 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.7 por ciento. Gran parte de este incremento se explicó por la liberación de ciertas provisiones en Brasil a causa de una disputa legal, que terminó favorablemente para Claro donde se disputaba la legalidad de un régimen de impuestos a los impuestos.

Nuevamente, si consideramos tipos de cambio constantes, el cambio en EBITDA sería de 13% a/a y si además no se consideraran las provisiones mencionadas anteriormente, éste sería de 8.6 por ciento. El margen EBITDA fue de 28.8% (150 pb que el año anterior). De esta cifra, las provisiones aportaron aproximadamente 1 punto porcentual. En este rubro, vale la pena mencionar que el margen EBITDA de Brasil fue el que más creció.

La compañía obtuvo una utilidad neta de 18,921 millones de pesos. Lo anterior se debió a un costo integral del financiamiento negativo por 3,301 millones d epesos, integrando las ganancias en divisas. La razón deuda neta a EBITDA cerró el trimestre en 2.0 veces. La compañía espera llevarla hasta niveles de 1.5 veces en los próximos trimestres, toda vez que no esperaría realizar adquisiciones importantes en el corto plazo.

En cuanto al reporte de Axtel, observamos que los ingresos crecieron 2% a/a, apoyados por los segmentos empresarial y de gobierno que contrarrestaron la caída de 6% a/a en el mercado masivo. En el segmento empresarial, se benefició del incremento en redes administradas y tecnologías inalámbricas (TI). Sin embargo, el segmento de voz decreció de manera importante. Los ingresos del segmento gubernamental fueron los que más aumentaron, tanto del lado de telecomunicaciones como de TI.

En el mercado masivo, los ingresos por clientes conectados por fibra incrementaron, pero fueron sobrecompensados por la disminución en TI. Aunque los clientes de fibra crecieron en 13%, los ingresos no pudieron aumentar a la par debido a una reducción en la penetración de video, que pasó de 48% a 43 por ciento. En el caso de TI, la disminución de 54% de clientes derivó en una caída de 49 por ciento.

El EBITDA prácticamente no se movió; cabe recordar que el año pasado se contabilizó un ingreso por venta de torres a American Tower Corporation, lo que elevó la base comparativa. Si no se tomara en cuenta esta partida no recurrente, el incremento sería de 14 por ciento.

La empresa redujo su pérdida neta en 14% a/a. Aunque la deuda neta creció 3% a/a, la razón deuda neta a EBITDA bajó de 4 a 3.5 veces.

* Manuel González, analista senior de Signum Research.