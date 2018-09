La victoria electoral lograda por Morena y por su candidato ha sido contundente, inobjetable. Nadie podría opinar en contrario. Sin embargo, quizás por su contundencia, esa victoria ha llevado también —todavía a dos meses de la toma de posesión— a errores visibles, a excesos retóricos, a desplantes de arrogancia.

A este último respecto, un indicio nada esperanzador fueron esas manifestaciones de porra futbolera en que los legisladores de Morena incurrieron en San Lázaro al iniciarse la legislatura. Con ese tipo de conductas, ¿cómo puede esperarse que el Congreso cumpla con su indispensable responsabilidad de dique de contención frente al Ejecutivo?

Pero hay otras manifestaciones más inquietantes y de mucho mayor fondo, que van más allá de actitudes personales o de comportamientos grupales. La más preocupante es una suerte de silogismo que flota en el ambiente —si se quiere, de manera sutil— que lleva a suponer que la contundencia del triunfo electoral será un seguro para garantizar el éxito de la próxima administración. Es cierto que una victoria electoral otorga capital político. Sin embargo, ese capital nunca es inagotable y de hecho puede haber avalanchas que lleven a su agotamiento prematuro. Si se duda de este principio, recuérdese tan sólo el desperdicio en que puniblemente incurrió Fox durante su Presidencia.

En particular debe ser motivo de gran preocupación la idea de que el triunfo electoral contundente ofrecerá al próximo gobierno carta blanca para hacer lo que le plazca en materia de la estrategia económica. No existe tal carta blanca. A mi juicio, no se percibe flotando en el ambiente una idea más cargada de falsedad que esa.

La economía impone sus propios límites, independientemente de las inmaculadas intenciones que puedan tener los gobiernos. Que se escuche bien: en materia de política económica la próxima administración no dispondrá de márgenes ilimitados de acción. De hecho, ese margen será bastante estrecho.

Como referencia contemporánea bien importante, ahí están los casos de crisis grave en Venezuela y Argentina. En ambos se ha tratado de países con gran potencialidad para el desarrollo económico. Y de manera lamentable, en las dos experiencias se frustró esa posibilidad por la aplicación de políticas económicas distorsionantes y equivocadas, conducentes a la desestabilización y al estancamiento. ¡Ojalá que a México no le ocurra algo semejante!