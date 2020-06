Las referencias presidenciales, crecientemente críticas, a las autoridades electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral, aunque capeadas por las narrativas de austeridad, empieza a preocupar, pues no está claro cuál es el propósito.

Las instituciones electorales son perfectibles, pero es un despropósito asegurar que no son garantía de elecciones libres, porque las garantizan desde hace casi un cuarto de siglo. Lo sabemos quiénes conocimos a la “democracia dirigida”.

Aquella que en 1988 dio la senaduría del DF al PRD, pues el panista ganador podría en seis años ser fuerte candidato presidencial. Así se organizaban y controlaban las elecciones y sus resultados. ¿Quieren resucitar esa “democracia dirigida”?

Vendrán purgas en el gobierno de la 4T

Aunque el inquilino de Palacio Nacional insiste que no se involucrará en los asuntos de Morena, partido por él creado, uno se pregunta si los ajustes que se hacen y se harán en las semanas siguientes en el gabinete son el preámbulo de los que seguirán.

Nadie, ni Alfonso Ramírez Cuéllar garantiza hoy que, ante las posibilidades de triunfar, no se desbordarán las pasiones por las candidaturas y los forcejeos no se convertirán en batalla campal, si siguen con el dejar hacer y dejar pasar.

Aunque el presidente López Obrador calcula que con ajustes, enroques y purgas se impondrá la unidad institucional, podría ser, pasado el “palomeo” de listas de candidatos, que los desilusionados y los suyos no vayan a votar.

Difuso e ilegible, el estado de bienestar

Como nunca, en Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó el estado de bienestar apenas insinuado en algunas naciones. Pese a la globalización y el satanizado neoliberalismo, se mantuvo y hasta se fortaleció.

Sus fundamentos han estado a prueba luego de la crisis del capitalismo liberal de 2008 y se han debilitado por los ajustes de ortodoxia que han provocado y provocan el descontento de pueblos poco dispuestos a perder lo que han tenido.

Es un gran reto construirlo en México, pues, aunque paliaría desigualdades y pobreza, y crearía un desarrollo más justo, la realidad es que, pese a los discursos, sólo aplican el método de prueba-error; ya verán qué resulta al final del sexenio.

Notas en remolino

No pasará mucho tiempo para que la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, averigüe si las reglas laborales del T-MEC, aceptadas con tanto entusiasmo, aplican en la realidad mexicana y si cumplirlas no termina en que México se vuelve poco competitivo... Lista la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, para ser arropada con la calidez de la visita que le hará el presidente López Obrador. Un espaldarazo en tiempos de intrigas... Negocia la Sedatu con los propietarios de las tierras de San Miguel Xacoltan. El gobierno dice que no hay adeudos. Como siempre, a los altos funcionarios se les olvida que en México la gente, como hace siglos, se mata por el agua y por la tierra. Cuidado... Condolencias a la familia de don Salvador Aguirre Anguiano, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Ejemplar integridad y honorabilidad.