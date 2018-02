Agradezco a la columna firmada por Bruno Donatello por comentar mi colaboración anterior en este diario y abrir un debate sobre las propuestas económicas a discutir para el país. Mi intención con la colaboración anterior, “Sin economistas al frente”, fue poner de manifiesto que existen dos proyectos de política económica evidentes: el del PRI, que pretende mantener intacto el modelo de bajo crecimiento, y el de Morena, que apuesta por nuevos motores de crecimiento. En el caso del frente encabezado por el PAN, se dice que su planteamiento es distinto del actual, pero su programa es contradictorio y no cuenta con voceros en el tema.

En realidad, uno pensaría que el frente y el PRI coinciden en su visión económica, ya que el candidato tricolor fue el secretario de Hacienda y muy influyente funcionario de los gobiernos panistas. En mi opinión, se requiere de un nuevo enfoque, que incorpore nuevas visiones de los fenómenos económicos, no solamente las liberales que prevalecen, sin mayor crítica, en los últimos años en México con muy pobres resultados en materia de distribución del ingreso y crecimiento económico. En opinión de la columna de Donatello, eso no es posible porque corresponde a las políticas que fracasaron en México hace varias décadas y en América Latina recientemente. Mi falta de cultura histórica y económica es la explicación de semejante aseveración. No lo dudo.

Creo, sin embargo, que sería bueno abundar sobre la pertinencia de que otras ideas económicas sean consideradas. Primero, me parece un planteamiento muy básico equiparar toda nueva idea sobre política económica, distinta a las que han prevalecido en México en las últimas décadas, como echeverrista o estatista. En todo caso, se requiere un análisis puntual de lo que se puede aprender de los periodos de políticas desarrollistas, que permitieron, por cierto, tasas muy altas de crecimiento, pero que efectivamente no lograron consolidar una economía competitiva por no haber tenido a tiempo un proceso de apertura y por la captura de los mecanismos de promoción. También es necesario aprender de los procesos de ajuste y apertura que, por la apertura acelerada y la falta de controles, generaron el cierre masivo de empresas así como monopolios con enormes costos para los consumidores. Asimismo, se debe cuestionar la captura de las instituciones de regulación en los mercados que se aperturaron, la muy baja inversión estatal en infraestructura y la falta de política industrial.

Hoy ni las finanzas públicas son sólidas, ni la economía crece, ni el ingreso se redistribuye.

El ejercicio de cuestionar y proponer alternativas a los enfoques exclusivamente liberales es común en la academia y en los debates de política pública. Los trabajos de economistas como Mazzucato, Ha-Joon, Sach, Summer, Stiglitz, Ocampo, Krugman o Piketty cuestionan y ofrecen nuevas perspectivas sobre las políticas comerciales, industriales, del sistema financiero, de inversión y de gasto público.

En general, se señala la inestabilidad económica global, el bajo crecimiento y la mayor desigualdad, que se explica por la falta de regulación adecuada de los mercados y la necesidad de soluciones y políticas que los trascienda. Todo esto no tiene necesariamente que ver con las políticas desarrolladas por gobiernos de izquierda en América Latina en los últimos años. De esas experiencias tenemos que aprender de buenas políticas que permitieron reducir la pobreza y potenciar industrias locales, pero también generaron desequilibrios financieros con altos costos. Por cierto, los programas de ajuste de los años 80 y 90 por parte de gobiernos de derecha generaron depresiones económicas, no garantizaron estabilidad y también pusieron en riesgo a las instituciones democráticas.

Lo que requerimos es una discusión seria, sin prejuicios, basada en evidencia y varios marcos teóricos para buscar las políticas económicas del país. Eso significa aceptar que no existen recetas que aseguren el crecimiento con estabilidad, aunque sí ejemplos de los que se puede aprender, como algunas de las economías de Asia. Eso no significa que se regrese a los esquemas de economía cerrada, pero sí que se generen ventajas comparativas endógenas, que se busquen esquemas de innovación, de absorción de tecnología, de encaramiento de cadenas globales y de incrementar el contenido nacional de nuestras importaciones.

Eso implica cambiar el sistema financiero para que sirva facilitar el ahorro y el crédito y deje de ser sólo una fuente interminable de rentas extra normales para los bancos. Un país que se proponga redistribuir la renta por medio de impuestos progresivos, gasto eficiente y acceso universal a la educación media y superior. Un país, como muchos otros, con un estado de bienestar que ofrezca seguridad y capacidades a las personas. Todo eso tiene que ver con conformarse con un modelo que no genera crecimiento, pero tampoco estabilidad, porque no permite a las personas participar de la creación de riqueza. Eso no tiene que ver con Venezuela, sino con un proyecto de futuro para un país justo y exitoso.