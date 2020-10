El pasado 29 de septiembre se publicó en El Economista una entrevista a Bernat Solé con el título “Cataluña no tiene presidente en estos momentos”. Me gustaría puntualizar algunas afirmaciones que allí se realizan. El 28 de septiembre el Tribunal Supremo de España rechazó por unanimidad el recurso de Joaquim Torra a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo condenaba a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30,000 euros. El Sr. Solé sostiene que esta decisión judicial es producto de la “represión” y del “error que supone judicializar un conflicto político”.

En primer lugar, es necesario poner el fallo del Tribunal Supremo en contexto. Una mayoría de países democráticos dispone de órganos específicos que regulan la limpieza de las elecciones. Constituyen un contrapeso a la tentación de los partidos gobernantes de utilizar el poder en beneficio propio. En México de aquella función se ocupa el INE. En España lo hacen las Juntas Electorales.

El Sr. Torra desoyó en repetidas ocasiones el llamado de la Junta Electoral Central para que retirase de la sede de la presidencia de la Generalitat y del resto de edificios públicos pancartas, lazos amarillos y otros símbolos independentistas. Con su conducta, J. Torra había puesto las instituciones de gobierno, que son de todos los catalanes, al servicio de la ideología por él defendida.

Lo habitual en los países democráticos es que los responsables políticos acaten las decisiones de los órganos de garantías electorales. No fue el caso del Sr. Torra, que tuvo muchas oportunidades para rectificar, pero no lo hizo, lo que obligó a la Junta Electoral Central a dar traslado de los hechos a la fiscalía.

No es la libertad de expresión lo que se ha juzgado, como ha pretendido el propio J. Torra. Todo el mundo es libre en España de expresar su ideología, con pancartas, lazos o los medios que estime oportunos. Los partidos independentistas lo saben: se presentan a elecciones locales y nacionales, difunden sus ideas en libertad e incluso gobiernan la comunidad autónoma catalana. La condena del Sr. Torra es producto de la contumaz vulneración de las reglas que garantizan la igualdad y limpieza democrática de las elecciones.

En varios momentos de su entrevista, el Sr. Solé se muestra favorable a la “amnistía de los presos y exiliados políticos”. Parte de un presupuesto erróneo. Ninguno de los líderes independentistas condenados o encausados lo fue por sus ideas políticas, sino por la reiterada vulneración de las leyes comunes, prevaliéndose de la posición que otorga el desempeño de un cargo público y desconociendo los derechos de una mayoría de catalanes. Cabe insistir: en España nadie es perseguido por sus opiniones. En España no existen presos o exiliados políticos.

Por otro lado, me gustaría poner de relieve la falacia que supone contraponer diálogo y, en términos del Sr. Solé, “judicialización”. El sometimiento de las acciones presuntamente delictivas al poder judicial implica una doble garantía. De un lado, se permite el derecho a la defensa y a un proceso imparcial. Son los tribunales y no los gobiernos, ni estatales ni autonómicos, los que deben condenar o absolver a los ciudadanos. De otro, se asegura la igualdad frente a la ley. Todos deben ser juzgados con las mismas reglas, no importa que sean políticos con mayor o menor número de votos o cualquier otra circunstancia personal.

La garantía de la acción de la justicia no impide el diálogo. El Gobierno de España lo sabe y así lo ha expresado en reiteradas ocasiones su Presidente: es el momento del diálogo en Cataluña, un diálogo que tenga en cuenta su pluralidad y que busque reinstaurar la concordia como norma de convivencia.

El autor es embajador de España en México