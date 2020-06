A dos semanas del regreso escalonado a la denominada “nueva normalidad” México enfrenta un panorama nada alentador con respecto a la disminución de los contagios por el Covid-19. El mensaje de las autoridades sanitarias es insistente al decir que la finalización de la jornada de sana distancia no implica que la pandemia haya terminado, sin embargo, las acciones públicas evidencian un mensaje opuesto.

El 12 de junio la Organización Mundial para la Salud (OMS) pide a los gobiernos nacionales y regionales que emitan mensajes coherentes y claros para que la ciudadanía pueda cuidarse y cuidar a sus familias de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Con más de 146 mil casos confirmados, más de 17 mil fallecimientos y a la espera de un incremento cuantioso por el retorno a las actividades, el panorama no es nada sencillo. Si bien existe una carga de responsabilidad enorme sobre la implementación de políticas públicas que resguarde a la población, estamos en un punto donde resulta muy necesario preguntarse. ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano?

A nivel internacional se nos ha informado acerca de alto nivel de contagio del virus, los síntomas de la enfermedad, las medidas sanitarias y sociales que se estima puedan ser de ayuda para su prevención, sin embargo, en algunas personas prevalece la indiferencia e insiste, bajo argumentos simplones, el desestimar las recomendaciones. Esto se ha visto reflejado en el número de los casos confirmado que sigue creciendo semana a semana.

Tradicionalmente hemos ligado el concepto de responsabilidad con las consecuencias negativas de un acto, “Me hago responsable por los daños causados”, sin embargo este concepto ha tenido cambios interesantes a nivel social, porque ya no se limita de manera exclusiva a la versión consecuencialista, sino que ha trasciende a la versión deontológica, evidenciando que la responsabilidad está estrechamente relacionada con los deberes que como miembro de una comunidad debo cumplir y con los resultados que vendrán de ellos. Ante una crisis sanitaria como esta, la responsabilidad no es solo la de tener un sistema sanitario que pueda atender todas los afectados, también está bajo nuestra responsabilidad el actuar de forma prudente para cuidarnos y cuidar a los demás.

En su obra “¿Qué es la Ilustración?” Emmanuel Kant (1724-1804), aborda la importancia de asumirnos como seres mayores de edad, entiendo esto como la capacidad de apoyarnos en nuestro propio entendimiento para tomar decisiones. “la minoría de edad significa la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la guía del otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía del otro. Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!»[1]. Con estas palabras Kant nos llama la atención y nos exige ser partícipes activos de la resolución de problemas que nos asisten a todos y en este caso la pandemia no es un asunto mediático ni político, es un problema que nos está afectando a todos, y todos tenemos la responsabilidad.

La anterior dilucidación visualiza que todos tenemos una carga de responsabilidad enorme en la mitigación de la pandemia y si bien no todos pueden disponer del privilegio de quedarse en casa, sí está en nuestra cancha el lavarnos las manos de manera consciente, sanitizar TODO, no estar en grupos numerosos de personas, y en caso de que esto sea inevitable, aplicar todas las medidas de protección, (cubrebocas, caretas, alcohol en gel). El coronavirus nos está enfrentando a un cambio de paradigma y en términos éticos ya no es suficiente apegarse a los deberes, como tampoco es suficiente apegarse sólo al análisis de las consecuencias de las acciones, hoy debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Si yo me cuido, te cuido.

*Jennifer Hincapie Sanchez es doctora en Filosofía, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM.