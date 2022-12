Responsabilidad Social vs. ESG

En los últimos años, y este en particular, hemos visto cómo en el sector empresarial el concepto de ESG, relacionado a los temas ambientales, sociales y de gobernanza de las organizaciones, ha ido ganando adeptos, y que cada vez son más las empresas que cambian de estrategias de responsabilidad social a estrategias de ESG; así como también se han creado una serie de rankings, índices, estándares e iniciativas con un enfoque o alineación a criterios ESG.

En principio parecería que sólo es un cambio de nombre por uno que está de moda, y que aparentemente pudiera reflejar de mejor manera la amplitud de los temas cubiertos por la empresa, sin limitarlo a los temas sociales tradicionales, a los que erróneamente podrían acotarse con el de responsabilidad social.

Sin embargo, cuando hablamos de ESG por lo general nos referimos a una serie de criterios o factores ambientales, sociales y de gobernanza determinados, que la empresa adoptó o estableció para la medición de su desempeño en estos temas puntuales, sirviendo de referencia para inversionistas, calificadoras, autoridades o reguladores que requieren de esta información puntual para justificar sus decisiones con relación a la empresa evaluada, y que para ello, cada vez exigen mayor información que sea oportuna y confiable.

Por otro lado, la responsabilidad social, va más allá y busca generar un cambio en la cultura organizacional y en las operaciones de la empresa, a partir del conocimiento de los impactos, riesgos y oportunidades que ésta tiene en materia económica, social y ambiental, frente a todos sus grupos de interés, por lo que el alcance es mucho más amplio e implica la transformación del modelo de gestión del negocio hacia uno más sostenible.

En este sentido, podríamos empezar a encontrar empresas que adopten ciertos criterios ESG en algunos productos o procesos, más no por ello ya agotaron toda su responsabilidad social. También hay que tener cuidado de no caer en el ESG-washing, o en la tendencia de etiquetarse bajo criterios de ESG de manera superficial, y sin profundizar en los temas de mayor impacto, ni en su gestión de manera integral, y no sólo en las operaciones directas sino a lo largo de toda la cadena de valor de la organización.

Y si bien la responsabilidad social puede ser el paraguas o el gran marco de referencia para la sostenibilidad corporativa, los criterios ESG pueden ser la herramienta para su medición cuantitativa, que atienda los requerimientos de información de ciertos públicos ávidos de estos datos. De esta manera, responsabilidad social e ESG pudieran ser conceptos complementarios o parte de un todo integral que se oriente hacia la sostenibilidad de la organización.

En resumen, independientemente de si la empresa sigue usando el nombre de responsabilidad social o ha cambiado por el de ESG, lo importante es todo lo que hay detrás de esto, no el nombre en sí, sino la manera de gestionar integralmente todos los temas que esto conlleva, desde una identificación o diagnóstico, hasta la planeación, ejecución, medición y los procesos de mejora continua, sin dejar de lado la comunicación y la rendición de cuentas hacia los diversos públicos interesados.

Es inevitable que estos temas sigan madurando y que con su evolución vayan surgiendo nuevas corrientes, posturas o conceptos que de una u otra manera están relacionados, pero que no siempre se refieren a lo mismo.

La familia Camargo Aguilar , en la Alcaldía Tláhuac en la calle de Alcetis, se encargan de la fabricación de esferas navideñas. Bajo el liderazgo de la Ingeniera Josefina Aguilar, desde el año 2010 se comenzó en forma la fábrica de esferas, siendo ella la que empezó este oficio, al combinar su deseo de tener un negocio propio y su formación academia, además es importante recalcar que la Ingeniería es la mamá de algunos socios de la fábrica.

La familia decidió formar una cooperativa denominada JJL Esferas Navideñas, para que la fábrica estuviera en regla y donde los integrantes de la familia fueran socios y no solo empleados, así dar igualdad y equidad a cada miembro de la familia.

Los costos de las esferas varían, la caja más pequeña de seis esferas cuesta 35 pesos, algunas esferas más elaboradas y más grandes pueden llegar a costar 145 pesos, hasta los arreglos con base de madera que tienen un costo de 500 pesos.

La Ingeniera Josefina relata que al año pueden hacer hasta medio millón de esferas, ya que no solo se concentran en temas de navidad, sino han innovado en otras fechas del año, como el día del amor y la amistad, día de las madres, día de la independencia y hasta para día de muertos hay esferas, por ende la producción de esferas año con sube de cantidad realizada.

Este año la marca de refrescos Agá le hizo un encargo de veinte mil esferas personalizadas con su logo, así como ha esta empresa le trabaja, la familia Camargo también vende esferas sin pintar para algunos otros talleres que deseen realizar sus propios diseños en las esferas.

Todo el trabajo en JJL Esferas Navideñas es manual y artesanal, desde el sopleteado de los tubos de cristal neutro (libre de metales pescados) que forman las esferas, el pintado y decorado (con pinturas realizadas por el señor Javier Camargo) hasta llegar a la venta por mayoreo y menudeo desde sus instalaciones.

*Jorge Reyes Iturbide, Director de la Facultad de Responsabilidad Social y Director del Centro IDEARSE de la Universidad Anáhuac México.

Correo: idearse@anahuac.mx

Twitter: @J_ReyesIturbide y @Centro_IDEARSE