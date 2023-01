Resoluciones alimentarias

Con la llegada del nuevo año, llegan también los propósitos y resoluciones para mejorar la vida propia o la de los demás.

En una gran parte de los casos, las personas nos proponemos resoluciones que tienen que ver con mejorar nuestro estilo de vida a través de la alimentación y la actividad física. En el mejor de los casos, esto tiene que ver con la búsqueda del bienestar físico y mental, pero generalmente se piensa que este bienestar se alcanzaría cuando se alcanza una silueta o un peso corporal determinado.

Así, a este propósito responden aquellas resoluciones que incluyen bajar de peso por un canon estético, o simplemente, por querer entrar en un molde o patrón determinado.

Está de más decir que este tipo de resoluciones no son sustentables a largo plazo, pues los cambios en el estilo de vida que incluyen reprogramación de los hábitos, siempre tienen que visualizarse como beneficios a largo plazo, que se alcanzan de manera paulatina, con el esfuerzo diario, pero que pueden ser mantenidos a lo largo de toda una vida.

Es por eso que las dietas rápidas o los remedios rápidos no son sostenibles a largo plazo. Generalmente, estos resultados causan frustración, porque los propósitos no alcanzados generan una sensación de fracaso, o por lo menos, de que siempre se comienza el año con propósitos y se termina olvidando en el camino qué es lo que se ha planteado.

No quiere decir por ello que en materia de alimentación cualquier propósito planteado sea en vano. Simplemente, las metas y objetivos deben de ser alcanzables y medibles, y cualquier cambio que contemplemos en nuestros hábitos debe ser visualizado como una práctica realizable a lo largo de toda la vida.

Si esto no es posible, probablemente no sea un objetivo realista. Por lo tanto, el considerar que pequeñas acciones impactan en nuestro futuro es la mejor manera de visualizar en materia alimentaria resoluciones como: evitar el desperdicio de comida en la manera de lo posible, reducir el uso de plásticos en los productos alimenticios que consumimos y hacer compras locales, son acciones que impactan de manera ambiental sino también en la economía y en nuestra salud.

De la misma manera, las acciones que impactan en nuestro bienestar no necesariamente plantean un propósito centrado en la reducción del peso corporal. En vez de este enfoque, una mejor manera de visualizar objetivos es hacer pequeñas acciones que a largo plazo que nos puedan hacer sentir mejor.

Un ejemplo de estas acciones es la resolución de tomar caminatas para despejar la mente (con menos medición de tiempos y esfuerzos y con mayor disfrute). Otra forma de plantear una mejor relación con nuestra alimentación es la práctica de conciencia plena –conocida en inglés como mindfulness–, sobre todo a la hora de comer, poniendo atención al momento presente, a lo que se come y con quién se come para.

Intentar descubrir nuevos sabores y formas de consumir los alimentos, disfrutando de lo que se come o incluso de con quién se come. Aunque estas pequeñas acciones probablemente no se vean reflejadas directamente en una drástica disminución del peso corporal o en seguir un patrón estético.

Sin embargo, estas acciones practicadas de manera cotidiana sí pueden lograr un mayor bienestar individual y tener impactos sociales a largo plazo que beneficien no sólo el bienestar propio, sino una mejor disposición para acciones que impactan en el futuro de todos.