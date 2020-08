La pandemia fue un golpe de 400 millones de pesos mensuales a la industria fitness. Es decir, de marzo a la fecha, las pérdidas rondan los 2,000 millones de pesos. En cuanto a los equipos comerciales, las ventas a gimnasios y centros deportivos cayeron este 2020 un 25% respecto al mismo periodo (marzo a julio) del año previo, mientras que las ventas de productos residenciales creció por encima del 100% contra el 2019.

Si bien la afectación económica ha sido importante, se despertó, por otra parte, la conciencia de la población por mejorar los hábitos alimenticios y las condiciones de salud. Pero eso tiene un costo. Un mexicano requiere una inversión aproximada de 60,000 pesos para armarse de un kit de productos residenciales. Una caminadora premium con una garantía de por lo menos 5 años, que tenga un uso de 6 horas diarias comienza en este rango y puede llegar hasta los 136,000 pesos. En México, el crecimiento en las ventas de productos residenciales para la actividad física fue el doble respecto al año pasado, es decir, alrededor de 5,000 millones de dólares.

La aplicación de nuevas tecnologías con el consumidor mexicano está en un momento de asimilación y de crecimiento constante. Muchos usuarios regulares de gimnasios no regresarán por temor o precaución a contagios y, en este sentido, la tecnología se vuelve compañera de un programa de entrenamiento. Aplicaciones como Workout Tracking Network o Personal Trainer Portal hacen el seguimiento personalizado a las rutinas de entrenamiento, gracias al rastreo virtual de datos. Se busca que aún en casa cada persona pueda estar conectada, desde un equipo Matrix o un dispositivo Android o iOS.

Antes de la pandemia sólo el 3% de la población en México practicaba ejercicio en un club o gimnasio y había alrededor de 13,000 establecimientos con este giro. La crisis económica no permitirá que reabra un 20% del total de los establecimientos fitness del país.

Además, tras la apertura de los gimnasios y centros deportivos sobrevivientes ¿es suficiente reactivar la industria fitness a un 30% - 40% de aforo para subsanar las pérdidas? Definitivamente NO. Eso apenas servirá para que empiecen a pagar los adeudos de rentas principalmente, generados desde abril y hasta que permitan la operación por lo menos al 80 por ciento.

Entre 35% y 50% de la totalidad de gimnasios cerrará definitivamente, lo cual llevará a que en lugar de 13,000 que se estimaban en marzo 2020, tengamos entre 6,500 y 8,500 centros de fitness al cierre de este año. Regresar al número inicial (13,000) llevará a la industria entre 1.5 y 2 años de recuperación, en el mejor de los escenarios. Mientras tanto, el ciudadano con ganas de regresar debe pensar cuánto le costará. En promedio se requieren 5,400 pesos por el costo anual de una membresía en un gimnasio de cadena de bajo costo.

La conclusión de estas cifras es de una redundancia enorme, la industria fitness será la menos afectada por futuras crisis sanitarias, en la medida que nuestra población tenga una mayor actividad física y por lo tanto, se contará con mayores posibilidades de control.

Con esta información es que me atrevo a aseverar que la industria fitness en nuestro país es, sin duda, la que tendrá las mayores oportunidades en el futuro próximo. Esta tendencia no cambiará aún y cuando regresemos a una “normalidad”, lo que sea que eso signifique. Un 20% de las personas que hoy están inscritas en un gimnasio no regresarán por miedo o prevención y optarán por ejercitarse en su casa. Sean buenos, hagan ejercicio, coman bien y manténganse a salvo ¡Saldremos adelante!

*El autor es especialista en marketing, distribución y ventas durante casi 30 años. Desde el 2015 es Managing Director de Matrix Fitness, empresa de fitness con un portafolio de más de 600 productos, cuatro centros de manufactura, presencia en 60 países.