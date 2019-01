“El conocimiento es poder”.

Sir Francis Bacon

CATALIZADOR TRADICIONAL: esta semana, comparto con usted una lista de emisoras internacionales que cotizan en el SIC cuyos sólidos fundamentos justifican atractivos precios objetivos hacia fin de año. La tabla incluye además: 1) fechas (calendario) de los reportes del 4T18, los cuales tradicionalmente son catalizadores de mercado; 2) cantidad de analistas que las cubren y proporción de ellos con opinión de Compra, y 3) expectativa de crecimiento ut. neta ‘19. Los reportes inician esta semana.

TEMPORADA DE REPORTES: la temporada de reportes corporativos trimestrales es el periodo en el cual las empresas en Bolsa publican sus informes financieros trimestrales. Cada temporada comienza una o dos semanas después del último mes de cada trimestre (diciembre, marzo, junio y septiembre). No todas las compañías informan en el periodo, ya que la fecha exacta de la publicación depende del final del trimestre. En México, el cierre fiscal de las empresas coincide con el cierre de calendario, pero en EU no es así, por ello su periodo es más largo, además de haber muchas más empresas cotizando en EU (4,000 vs 150). El inicio no oficial de la temporada en EU es con el reporte de Alcoa (importante productora de aluminio), forma parte de la muestra de las 35 empresas del índice Dow Jones. No hay un final oficial para la temporada reportes, pero se considera cuando la mayoría de las grandes compañías ha publicado sus informes.

LO QUE SIGNIFICA PARA LOS PARTICIPANTES: es un momento muy activo en el mercado, pues los participantes (analistas, estrategas e inversionistas) al revisar los informes pueden modificar sus portafolios. No es raro que los precios de las acciones se muevan más de 10% tras un reporte o guía (Por ejemplo, Apple -10 por ciento). También es un momento muy activo para los medios de noticias financieros. A los analistas los reportes nos permiten validar los pronósticos anuales de resultados y, en consecuencia, de precios objetivos. Desde hace tiempo, la guía para los próximos meses, que acompaña una llamada telefónica con analistas que hacen las empresas tras su reporte, es incluso más importante que el conocimiento del resultado conocido sobre el pronóstico del mismo.

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]