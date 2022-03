El petróleo y el gas son propiedad de la Nación, son de todos los mexicanos. En consecuencia, lo que los mexicanos queremos es que se maximice la rentabilidad social en la utilización de esa riqueza que se encuentra en el subsuelo. Cuatro puntos son los relevantes.

Primero, definir la tasa de explotación de este recurso natural no renovable. En principio, la tasa a la cual se extraerían el petróleo y el gas depende del precio observado en el mercado, del precio esperado en un horizonte temporal determinado (por ejemplo, un año) y la rentabilidad esperada en la utilización de los ingresos netos de costos de extracción, es decir la rentabilidad social de la renta petrolera. Si se espera que el precio aumente más que la tasa de rentabilidad conviene posponer parcialmente la extracción; por el contrario, si hay proyectos que tengan una tasa de rentabilidad mayor que lo que se espera cambie el precio conviene extraerlo en el presente, canalizando excedentes hacia un fondo de ahorro.

Segundo, quién debe extraer del petróleo y el gas con el único objetivo de maximizar la renta petrolera. La legislación vigente establece que la producción puede ser llevada a cabo por Pemex y por empresas privadas. Dado que el objetivo es maximizar la renta, la explotación tiene que ser realizada por quienes lo hagan al menor costo posible. Si son empresas privadas, adelante; está en nuestro interés como propietarios de los hidrocarburos.

Tercero, la utilización de la renta. Dado que los hidrocarburos que están en el subsuelo forman parte de la riqueza de todos los mexicanos y de que se trata de un recurso no renovable, la renta petrolera tiene que utilizarse para incrementar el capital productivo y reproducible de la economía es decir, los recursos provenientes de la explotación tienen que invertirse, por una parte en capital físico (infraestructura como caminos, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, urbana, etc.) y, por otra en capital humano (educación y salud); de lo que se trata es transformar riqueza no renovable en riqueza (capital) que genere un flujo continuo y creciente de ingreso nacional. La renta nunca debe ser utilizada para financiar gasto corriente, incluyendo subsidios a los combustibles; ello implica la destrucción de la riqueza nacional.

Por último, tenemos el problema del agente - principal. Cuando decimos que los hidrocarburos son propiedad de todos los mexicanos, nosotros los casi 130 millones somos el “principal”. Dado que no sólo es imposible, sino ineficiente que todos participáramos directamente en las decisiones concernientes a este recurso natural no renovable, es que nombramos a un “agente” que actúe en nuestra representación y con la encomienda de maximizar la renta petrolera y la rentabilidad social de su utilización.

En nuestro sistema político en realidad tenemos dos agentes. Por una parte, el que tiene que cuidar de los intereses de los propietarios son los diputados federales. Tienen que ser ellos los que establezcan reglas del juego eficientes en la explotación y uso de los hidrocarburos, así como nombrar al director y a los consejeros independientes de la empresa propiedad del Estado. El otro agente es el presidente de la República, quien lleva a cabo la ejecución sujeta a las reglas establecidas en el Congreso. Y es aquí en donde surge el problema del agente - principal. Ni el Congreso y menos aún el presidente actúan para cuidar de nuestros intereses como propietarios del recurso (maximizar la rentabilidad), sino que buscan maximizar su propia función de bienestar (popularidad).

Esto lo vemos claramente con las decisiones que el presidente López, con un Congreso sumiso, ha tomado en materia energética. Él, con una obsesión enfermiza respecto de quién tiene que ser el productor de petróleo y de gas, así como con el precio a los consumidores de combustibles, no solo no está maximizando la renta petrolera (al privilegiar a la muy ineficiente Pemex por sobre los productores privados), sino que la renta generada en lugar de invertirse en capital físico y humano se está destinando a financiar gasto corriente y subsidios.

Lo que está haciendo el gobierno va en contra del interés de los mexicanos quienes, sin duda, aspiramos a ser cada vez más ricos.

