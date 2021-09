Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo mismo que sus tres antecesores en el cargo. Y en su peculiar cumplimiento del artículo 69 de la Constitución, remitió su tercer informe después de haber remitido un mensaje a la Nación ante integrantes de su equipo de trabajo.

El autoelogio, antes del trámite al que obliga la Carta Magna. La glosa del Informe ocurrirá después de que la LXV Legislatura procese los dictámenes de la Ley Federal para la Revocación del Mandato y la Ley sobre Juicio Político, que abrogará la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los funcionarios gubernamentales. Enseguida, el secretario de Hacienda presentará el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Y luego, la rendición de cuentas... a través de los integrantes del gabinete federal.

AMLO decidió que no regresará al Palacio Legislativo hasta que concluya su mandato. Para tratar con los legisladores ya tiene nuevos interlocutores. En el extremo de la cerrazón, obligado por la contingencia sanitaria, decidió mantener incólume la investidura y en una sede alterna, alejado de carácter republicano, presentó un compendio de los logros de sus primeros tres años como presidente de México con la conciencia tranquila, la satisfacción del deber cumplido y la claridad de las tareas pendientes.

La siguiente cita con la historia será el domingo 20 de marzo del año próximo. Esa fecha —según el cronograma de la Cuarta Transformación— deberá celebrarse la consulta ciudadana de revocación del mandato y también será inaugurado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

Sin fuero y a las expensas de la voluntad del Soberano, pero con altos niveles de popularidad, AMLO llega a la mitad de su mandato con la satisfacción de haber cambiado la mentalidad de los servidores públicos, gracias a un proceso continuo de concientización cuyo mejor ejemplo ocurre cada mañana, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO se declara listo para aceptar lo que le depare el destino. Pero tiene la seguridad de que la mayoría ratificará su permanencia en el cargo y que cuando entregue la banda presidencial, dentro de 1,000 días, no dejará pendientes. En el trienio por venir, nada de reformas estructurales, salvo el rescate de la industria eléctrica. El énfasis estará en el cumplimiento de su programa de infraestructura, donde el Corredor Interoceánico y el Tren Maya han quedado en segundo plano. La prisa por terminar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía —dentro de seis meses— palidece ante la promesa de inaugurar Dos Bocas en julio del año próximo. En el gabinete se hacen apuestas al respecto, pero el Ejecutivo federal supervisará personalmente la conclusión de esas obras pues sabe que “orden dada no supervisada, no sirve para nada”.

La nueva terminal internacional, el tren México-Toluca y sobre todo la rehabilitación del SCT-Metro son tareas asumidas por el gobierno federal cuyo cumplimiento tendrán un impacto directo en el ánimo de los ciudadanos del Valle de México.

La consolidación de la Cuarta Transformación, entonces, quedará en otras manos. Mientras, los estilos tropicales ya son más perceptibles. Ayer, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se apersonó en el salón de Plenos del Palacio Legislativo para entregar el Tercer Informe que guarda la administración pública, al presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna. Un paseíllo de una hora que sirvió para estrechar manos y generar un cúmulo de selfies con parlamentarios de todos los signos partidistas.

Cumplido el requisito, López Hernández regresó al Palacio de Covián. Y no escuchó a los representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, quienes endurecieron el discurso y rechazaron las prioridades de la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. El Bloque de Contención en San Lázaro quedó materializado.