Efímeras, pero leales, Juana Leticia Herrera Ale y Dunia Ludlow Deloya fugazmente estuvieron entre las 248 candidaturas que el PRI impulsará a la próxima Cámara de Diputados. Ambas irían a dos distritos —la primera, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, Durango y la segunda, asambleísta en la CDMX— considerados “de alto riesgo” a levantar votos para el tricolor.

Leales, mas no mártires. Herrera y Ludlow finalmente declinaron el llamado de la dirigencia de su partido, aunque habían dejado sus cargos para inscribirse en el proceso interno. Su nominación, en automático, no se traduciría en un chapulineo.

Ni para ellas ni para los peñistas que fueron llamados a salir de su área de confort para conseguir el mayor número posible de votos. Entre éstos, una docena de integrantes de la actual Legislatura federal dejaron curules y escaños a sus suplentes, para acompañar a José Antonio Meade a una aventura electoral incierta.

Allí están las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, ambas de Chihuahua, quienes hace dos años buscaron la candidatura priista a la gubernatura y ahora deberán conformarse con las nominaciones a la diputación federal, también en distritos que están “en franja de riesgo”. Historias similares son las Marcela Guerra, de Nuevo León, y Ricardo Urzúa, de Puebla, así como la del mexiquense Ricardo Aguilar Castillo, ex subsecretario de Agricultura, a quien le cerraron el paso, en pos de la candidatura al gobierno mexiquense.

Según consta en el convenio de la coalición Todos por México, el PRI designó a 248 de los 300 candidatos de mayoría relativa a la Cámara de Diputados y 51 de las 64 fórmulas al Senado de la República. Los cuadros priistas, a San Lázaro. Los peñistas y meadeadistas, a la Cámara Alta... aunque en las entidades gobernadas por la oposición son desventajosas las previsiones. En Aguascalientes, la extitular de Profeco y actual dirigente nacional del MT, Lorena Martínez, encabeza la primera fórmula; en Baja California, el exdelegado de Infonavit y diputado local, Alejandro Arregui; en Baja California Sur, el exdelegado de Sedesol, Juan Alberto Valdivia; en la CDMX, Beatriz Pagés Rebollar; en Durango, la exalcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo; en Chihuahua, el exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza; en Guanajuato, la diputada federal con licencia Azul Etcheverría; en Jalisco, la diputada local María del Rocío Corona Nakamura; en Michoacán, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; en Nayarit, la legisladora federal Jasmine María Bugarín; en Nuevo León, el directivo de TV Azteca, Jorge Mendoza Garza; en Oaxaca, Yarith Tannos Cruz; en Puebla, el ex subsecretario de Sedesol, Juan Carlos Lastiri; en Querétaro, el ex delegado estatal de Sedesol; Ernesto Luque Hudson; en Quintana Roo, el dirigente priista en la entidad, Raymundo King; en Sinaloa, el ex director de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora; en Tabasco, la exdirectora del Conalep, Candita Gil; en Tamaulipas, Yahleel Abdalá; en Veracruz, el dirigente magisterial Juan Nicolás Calleja; y en Yucatán, el extitular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín.

En una ruta distinta, el proceso para definir las listas del PRI al Congreso de la Unión por la vía plurinominal avanza, a trompicones. Y mientras en Los Pinos toman definiciones, crece la incertidumbre en distintas dependencias. ¿Sus siglas? Sedatu, Sagarpa y Semarnat, cuyos actuales titulares buscarían una curul. Para sustituir a Rafael Pacchiano suenan el actual titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, y el delegado en Baja California, Alfonso Orel Blancafort Camarena, exregidor del PVEM en su natal Ensenada. Y en lugar de José Calzada Rovirosa sopesan los perfiles de Juan Carlos Cortés, extitular de FND, y Alejandro Vázquez Salido, actual director de Aserca.

En el CEN del PRI, según versiones recientes, también se buscan relevistas, ante la inminente postulación de Claudia Ruiz Massieu, al Senado, y Enrique Ochoa Reza, quien encabezaría la bancada peñista en San Lázaro dentro de seis meses.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿CLONACION? Una auditoría a los servicios médicos ofrecidos por el Instituto de Pensiones de Jalisco arrojó evidencias de irregularidades que involucran a funcionarios de estatales y directivos de la empresa Abisalud. El contralor interno del IPEJ, Jesús Pablo Barajas Solórzano, confirmó la alteración de recetas y la entrega no autorizada de fármacos, de acuerdo con la carpeta de investigación número 17147/2018 abierta por los delitos de fraude y falsificación de documentos, por la detección. Después de que los involucrados rechazaran entregar documentación en descargo, Roberto Carlos Ramos Coronado, juez Decimosexto de Control y Juicio Oral, con sede en el complejo penitenciario de Puente Grande, concedió a la Fiscalía General una orden de cateo en tres farmacias administradas por Abisalud y llamó a siete de los involucrados a rendir declaración.

APURADOS. A la saturada agenda de pendientes legislativos, el Senado de la República impuso un nuevo reto: elegir a dos nuevos integrantes del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, para sustituir a las comisionadas Areli Cano y Ximena Puente de la Mora. La convocatoria fue publicada y el plazo de inscripción para los aspirantes cierra el próximo miércoles 14 con lo que las Comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y procederán a la evaluación de los candidatos y antes de que concluya el mes, entregarán las ternas a la Junta de Coordinación Política.

