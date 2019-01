La necesidad de conocer el nivel de éxito en la comunicación, los mensajes de marketing, o de valorar en qué medida son percibidas las estrategias de responsabilidad social se mide, de forma genérica, en el volumen de las audiencias. Las métricas de las agencias informan, entre otros parámetros similares, del número de impactos, canales, población alcanzada y una estimación del valor publicitario asociado a dichas variables. Sin embargo, hay un par de cuestiones cruciales que suelen obviarse: esos mensajes y estrategias, ¿son valorados por el público? O, dicho de otro modo, ¿le importa lo que le estamos contando? Y aún más, ¿estamos empleando de forma eficiente los recursos disponibles?

Un director de comunicación de una gran corporación me comentaba hace unas semanas: “lo cierto es que a veces uno tiene la sensación de estar enviando mensajes en una botella y de no saber si quien la encuentre apreciará lo que hay dentro o simplemente lo ignorará”. Ése es un razonamiento clave cuando nos referimos a dialogar con nuestros grupos de interés o públicos. Lanzar mensajes unidireccionales envueltos en capas de “lo que nos interesa decirles” podría estar saliendo muy caro en términos de eficacia y eficiencia económica y competitividad a organizaciones y empresas. Estimar lo adecuado de estas políticas o acciones a posteriori según el crecimiento de ventas o ganancias de cuota de mercado no es anticipatorio y, en muchos casos, lo que se analiza es la ausencia de éxito.

La clave de un modelo de diálogo con los grupos de interés se basa en utilizar la información de manera constante y anticipatoria para encontrar una conexión real con ellos. Bastaría con medir la relevancia y el consenso —según el sistema Mode de la consultoría Soandex, recientemente presentado en España— para obtener datos cuantificables de eficacia acerca de cada acción realizada, de los mensajes o de las campañas de comunicación y estrategias de RSC, por citar algunos ejemplos. Pero, además, en la empresa actual, medir la eficiencia económica en entornos competitivos es imprescindible, como lo es que la asignación de presupuestos esté no sólo justificada, sino alineada con los intereses del público, y enfocada en aquello que aporte mayor éxito, reconocimiento y reputación a la organización.

Con esta idea, la universidad Jaume I de Castelló, la fundación Corporate Excellence–Center for Reputation Leadership y Soandex consultores han realizado un piloto de Mode —Modelo de Diálogo Eficiente— en 60,000 clientes de Auchan Retail España, para conocer la relevancia que les otorgan a las estrategias de RSC de la compañía (23 asuntos diferentes), y valorar el consenso que existe acerca de la importancia que le otorgan a cada una de ellas. El estudio, además de la encuesta a clientes, se complementó con entrevistas y dinámicas de grupo.

Con los resultados obtenidos, procedentes de más de 2,000 cuestionarios de clientes de tiendas Auchan de todo el país, se pudo establecer un ranking de eficacia de cada uno de los 23 asuntos, desde el mejor valorado hasta el que menos aprecian los encuestados, y la posición que ocupa cada uno de ellos. Se introdujeron preguntas relativas a asuntos tratados por el mercado o la competencia, pero no por Auchan en España, y se pudo determinar el gap, o diferencia de eficacia, y se estableció la matriz de relevancia y consenso que, además, se puede usar en reportes de sostenibilidad de conformidad con el Global Reporting Initiative (GRI). Por otro lado, la asignación de partidas presupuestarias a cada una de las estrategias permite modelizar la eficiencia obtenida de forma individualizada, y tomar las decisiones que se estimen adecuadas para una mejora de la competitividad.

La medición de intangibles es uno de los retos más destacados que enfrentan las compañías actuales. Para ello, el diálogo con los grupos de interés es imprescindible. Sin embargo, no toda acción dirigida a los públicos de una empresa puede ser catalogada razonablemente de “diálogo” desde la perspectiva de la utilidad técnica que se requiere, y, quizá, ni siquiera desde la semántica del término. El diálogo debe ser necesariamente de doble dirección, sostenido en el tiempo, y de él deben derivarse acciones encaminadas a la mejora de la relación entre los interlocutores. Para ello, la cuantificación y los modelos econométricos —como el modelo Mode—, introducen sistemas de medición que soslayan la subjetividad y refuerzan la confianza en las decisiones que deben tomar los responsables de comunicación, marketing, sostenibilidad o responsabilidad social. La innovación, como no puede ser de otra manera, juega un papel crítico en el desarrollo de modelos de gestión. Mode, se opera desde un sistema Software as a Service (SaaS), desarrollado por investigadores y programadores informáticos de las universidades de Zaragoza y grupo SoGReS-MF de la universidad de Castelló.

Corporate Excellence ha publicado un cuaderno y una nota técnica con la metodología que se puede solicitar de forma gratuita o a través de la página web de Soandex, así como demostraciones online o in company. El modelo, presentado también en la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), en Zaragoza, se va a exponer en las Islas Canarias los próximos 31 de enero y 1 de febrero, de la mano de Dircom Canarias.

*Director de Soandex.