A pesar de que el Ejército y la Marina son parte esencial de la estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista, los militares enfrentar el esquizofrénico comportamiento del gabinete presidencial.

En las mañaneras se les elogia, por su lealtad y espíritu de sacrificio; pero, tanto la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario Alejandro Encinas con una sonrisa avalan discursos groseros contra los uniformados.

Es un hecho que los militares de México, como nunca en la historia reciente, enfrentan los efectos de una relación amor odio con los civiles que les hacen reclamaciones, al mismo tiempo que les dicen cuanto los necesitan.

La irresponsabilidad junta a los extremos

No debiera sorprendernos que los senadores de mayoría y senadores panistas hayan presentado exigencias de que desaparezcan los poderes, o sea, quieren echar del poder a los gobernadores de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, uno de Morena y dos del PAN.

Es el quid pro quo mencionado en este espacio, pues, con o sin razón, los panistas exigen la destitución del morenista veracruzano Cuitláhuac García, amigo personal del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador

Para defenderlo, los morenistas exigen se vayan los gobernadores panistas. NI a unos y a otros les importa la desestabilización que causa la desaparición de poderes. Como siempre, sólo queda decirles: "ven el caballo respingar y le avientan el sombrero".

Mezcla de agua y aceite contra el Trife

En algún momento coincidieron los objetivos del Partido Morena y del Partido Acción Nacional para iniciar la demolición de una de las instituciones clave de nuestro sistema electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por ahora la ofensiva está en los medios, en los medios afines a uno o a otro. Cada uno tiene sus razones para intentar el desmantelamiento del tribunal electoral, lo cual, ya lo verá, usted, negarán enfáticamente.

Y, como suele ocurrir, se acusarán mutuamente de debilitar las instituciones electorales con propósitos perversos, cuando en estricto tanto el PAN como Morena tienen motivos perversos, nada que ver con la democracia.

NOTAS EN REMOLINO

El elogio de Donald Trump a México en el foro de la ONU debería hacer a Marcelo Ebrard, que está allá, decirle al inquilino de la Casa Blanca: "no me ayudes, compadre" ... Por cierto, no se entusiasmen con el "impeachment" de Trump, el Senado, bajo control republicano, será el gran obstáculo... Ya está de moda otra vez hablar de "guerra sucia", como si hubiera guerra limpia. Olvidamos a lo que dijo alguien: "no hay crímenes de guerra, la guerra es un crimen" ... Javier Corral, gobernador de Chihuahua, tendrá que aclarar por qué está mal fundamentada la acusación contra su antecesor César Duarte, según lo dijo ayer por la mañana el Presidente... A propósito del Presidente, reveló que los expresidentes Fox y Calderón gozaron de los mayores ingresos por el petróleo. Curioso, nadie quiso registrar cuando el expresidente Peña Nieto dijo que en esos sexenios se botado un billón y medio de pesos del petróleo... Es posible que ahora sí se traigan de París a Oaxaca los restos del general Porfirio Diaz, aunque, si uno escucha ciertas leyendas urbanas, podría descubrirse que ya están acá... Se queja Alfonso Durazo, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana de la campaña en redes sociales contra la Guardia Nacional. Valdría la pena que supiéramos quien contrató la campaña. Por simple curiosidad, claro...