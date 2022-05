A tan sólo unos cuántos días de que se electrocutó la reforma eléctrica, mi paisano el presidente Andrés Manuel, por cierto, el legislador más productivo que tiene MORENA, envió la anunciada reforma electoral. Esta reforma antidemocrática y retrógrada, pretende reformar 18 artículos de la Constitución para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por un nuevo órgano, busca menos senadores, diputados federales, locales y regidores, así como disminuir el financiamiento de partidos políticos en casi 70 por ciento. Afortunadamente, la respuesta del bloque aliancista fue contundente: no se va a discutir, no va a pasar.

Lo que es una realidad es que nadie podría atreverse a avalar un asesinato a la democracia mexicana. El INE es una de las mejores instituciones electorales en el mundo, que ha recibido varios reconocimientos en diversos rubros por su calidad e innovación, y su fortaleza más grande es precisamente la capacidad de organizar elecciones de manera transparente y eficiente, nadie en su sano juicio atentaría contra esto.

Otro tema que se ha mal informado es que esta reforma desaparece a los diputados plurinominales pues, todo lo contrario. Transforma el modelo actual a uno de listas estatales, con lo cual todos los diputados federales serían plurinominales estatales y se eliminaría la representación regional distrital.

Aquí la pregunta es ¿para qué enviar una reforma electoral que no es necesaria y que no le alcanzan los votos para aprobarla? Para obtener atención y reflectores, con esto una vez más tiene a todos los medios a la expectativa con una cortina de humo ante los fracasos del Gobierno de México.

Aquí algunos ejemplos: el fracaso del AIFA, ya Aeroméxico anunció la cancelación de vuelos por falta de pasajeros; matan a nuestras mujeres, 229 feminicidios en este año y para reciente muestra el caso de Debanhi; el aumento del costo de la Refinería de Dos Bocas y los abucheos a sus funcionarios cuando la visitan; el fracaso del INSABI y sus $18 mil millones de contratos públicos otorgados en asignación directa de manera opaca y los más de 2 millones de mexicanos desempleados, entre muchos más, de una lista demasiado larga.

La forma en la que este país se cae en pedazos nos está mostrando porque MORENA no está de lado correcto de la historia, y lejos de gobernar para todos se ha transformado en uno centralista, lento, electorero y donde la raíz de las decisiones es la politiquería. El INE no va a desaparecer, lo que desaparecerá son las ganas de las personas de votar por Morena; como lo vivimos hace algunos domingos en la revocación de mandato, donde 8 de cada 10 mexicanos decidió no participar en el ejercicio de ratificación del presidente.

Estamos a poco más de la mitad del sexenio, y este país lastimosamente vive una crisis de ocurrencias, inexperiencias, conflictos y más descontentos sociales. Un loco torbellino de malas ideas que difícilmente vaya a parar en el corto plazo.

La alianza sí está trabajando, y por cierto en una verdadera reforma electoral, una que pondrá en el centro al ciudadano y a la democracia. México no necesita una regresión democrática, lo que necesitamos es dar pasos hacia adelante, rectificar nuestro camino hacia el progreso, con ciudadanos y funcionarios que protejan y fortalezcan sus instituciones, no con quienes los destruyan y sólo miren por el retrovisor, hacia atrás, como esta reforma electoral.