No es cierto, como dice el oficialismo, que la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y Cuba pone fin a cuatro décadas de ausencia de México por, obviamente, cosas del neoliberalismo.

En 1983, con un Ronald Reagan en la Casa Blanca en el clímax de su poder, el Presidente Miguel de la Madrid, invitó a otras naciones a fundar el Grupo Contadora que, sin influencia estadunidense, empezó a gestionar la paz centroamericana.

Con la actual gira México regresa a una región agobiada por la pobreza, el Presidente tiene la oportunidad de recuperar, no un ambiguo liderazgo ideológico, simplemente un liderazgo unificador para combatir pobreza y desigualdad.

CDMX: riesgosa forma de ser distintos

Si el Gobierno de la República no se atreve a ejercer su legítimo y constitucional derecho al uso de la fuerza, no debe sorprendernos que el Gobierno de CDMX deje indefensos a miles de ciudadanos durante más de doce horas.

Ayer en Topilejo bloquearon la autopista a Cuernavaca vecinos indignados por la detención de personas que pretendían linchar a una persona. No levantaron el bloqueo hasta que les liberaron. Ya sabe usted, para llevar la fiesta en paz.

La doctora Sheinbaum debe tener cuidado. Por llevar la fiesta en paz hace 18 años se dejó a una turba de delincuentes linchar y quemar vivos a dos policías federales. Algo similar sería políticamente letal para ella.

Sin margen para error el plan antinflación

Muy atento tendrá que estar el titular de la SHCP Rogelio Ramírez de la O para evitar que el plan tan cuidadosamente diseñado para el Presidente no lo saboteen las intrigas palaciegas y las evidentes ineptitudes de tantos funcionarios.

Hay asuntos de aduanas y seguridad que, obviamente, están fuera de su control, pero no debe permitir errores o tonterías, porque si él no las denuncia de inmediato al Presidente, no faltará quien le diga al oído: “fue Rogelio”.

Si la gente de la SHCP no denuncia por temor a enojar al Presidente, harían en imaginar qué ocurrirá si por callarse alguien más les echa la culpa. Ya se dijo. En asuntos así, más vale una vez colorado que mil descolorido o defenestrados.

NOTAS EN REMOLINO

Un periodista más asesinado. En Culiacán mataron al columnista Luis Enrique Ramírez del importante diario “El Debate”. Seguro ya abrieron una carpeta de investigación hasta en el Gobierno Federal… Ahora resulta que la “investigación” del asesinato en Iguala de los 43 normalistas llevó a la detención de un presunto culpable, el líder de la banda criminal de “Guerreros Unidos”. Con la pena, pero ¿cuál es la diferencia entre la “nueva verdad histórica” y la “vieja verdad histórica”? Que la politiquería logró liberar a todos los presuntos culpables detenidos… Nadie debería espantarse. Cierto, el Senado de Estados Unidos aprobó un punto de acuerdo muy crítico del Gobierno de México, pero los puntos de acuerdo son allá tan irrelevantes como los que se aprueban aquí… De seguir el centralismo, el último año de este Gobierno o, si Morena gana en 2024, su primer año lo declararán el “Año de Don Lucas Alamán, el gran conservador del siglo 19”… Nos deja esta perla la norteamericana Laura Preble: “Haciendo creer a la gente que todo fue idea de ellos, es la fórmula eficaz de los grandes líderes para engañar a la gente” ..