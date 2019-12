Querido Santa, este año me he portado como he podido, aun así, te escribo porque aunque la mayoría de cosas que quiero para el próximo año no está en tus manos, quizá si tú se lo pides a los responsables, ellos puedan hacerlo realidad.

John Ackerman coordina un curso de periodismo y combate a las noticias falsas, lo que sin duda es vital en estos tiempos. Te agradecería si le pides que agregue un módulo sobre los medios digitales que inventan información o tuercen la realidad para halagar a la 4T. Quizá tengan que ser dos módulos porque también es importante hablar sobre los “periodistas” de medios que nacieron con el sexenio, y que acuden a la mañanera para poner en la agenda temas que le convienen al gobierno. Ya que vas a estar en su casa, puedes dejarle a Irma Eréndira Sandoval una foto de Virgilio Andrade y unas vitaminas para que no pierda la memoria. También puedes ayudarle a crear una cuenta alterna de Twitter, para que no tengan que usar la de la secretaría que dirige para defenderse en redes sociales, es poco institucional.

A Manuel Bartlett no le dejes nada, la verdad es que este año le fue muy bien. Tiene una Comisión Reguladora de Energía a modo de la nueva administración para que no haya un solo contrapeso en sus decisiones, ningún lazo legal con su pareja de más de 20 años, parientes exitosísimos con muchísimas propiedades, un salvoconducto de la SFP y hasta recibió un buen plato de barbacoa. Para un año ya ha tenido suficiente.

A los panistas les puedes recomendar un buen estratega, un curso de liderazgo, un plan para el 2021 y... mejor no les traigas nada, porque las alianzas que tejieron en el senado les quitaron el poquito peso que tenían como oposición. A algunos les caería bien un bolillo, para que se les pase el susto del juicio contra García Luna, y lo que les depare el próximo año.

A los priistas, bueno, de entrada, tendrías que encontrarlos, si lo logras, vigila tu cartera, asegura a los renos... mejor sal corriendo de ahí, mira, no todos son malos, el problema es que los buenos están escondidos, muy bien escondidos, y los malos mejor.

Para todo el país te pedimos una buena estrategia de seguridad, puedes dejarla bajo la almohada del presidente. Prometemos pagar nuestros impuestos, no tirar basura en la calle y presentarnos a votar cuando nos toque, aunque los candidatos y candidatas no nos llenen el ojo.

Te deseo suerte en tu paso por el país, no vaya a ser que te cruces con algún malhechor novato. Gracias Santa.