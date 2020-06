Esta semana en un pronunciamiento inédito el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó el apoyo del gobierno canadiense para que inste a sus mineras a saldar sus adeudos fiscales.

La referencia tiene que ver con el viejo asunto de First Majestic que lleva Adrián Guerra y que en mayo demandó a México en el TLCAN, acuerdo que prescribe el 1 de julio.

First Majestic que preside Keith Neumeyer invocó el Capítulo II para validar su posición de inversionista frente al Estado. De aquí a agosto hay un lapso de conciliación. La disposición de la titular del SAT Raquel Buenrostro quien rechazó un preacuerdo que ya se tenía con Margarita Ríos-Farjat.

El lío se remonta al sexenio pasado, ya que lo que pagó en impuestos First Majestic al comprar Primero Mining, dueña de la mina de plata San Dimas en Durango, tampoco gustó al SAT con Aristóteles Núñez.

La operación de mayo del 2018 se pagó en efectivo, intercambio accionario, amén de regalías futuras por la producción. Esto que es común en la minería se cuestionó.

Parece que la actitud de Buenrostro no ha ayudado. Se le acusa de un proceder intimidatorio contra una compañía que ha apostado fuerte por México.

Además de San Dimas, tiene la mina Santa Elena en Sonora, La Encantada en Coahuila y otras en etapa de exploración en Durango, Zacatecas y el Edomex como La Parrilla, La Joya, San Martín, Del Toro, La Guitarra, todas en plata.

Aunque el TLCAN está por vencer hay aún una vigencia de tres años para muchos temas. First Majestic no es la primera canadiense que lo invoca. También ATCO que dirige George Opocensky no le quedó otro camino tras de que su gasoducto en Hidalgo, ramal de 15 km para llevar gas a la contaminante termoeléctrica de Tula de CFE de Manuel Bartlett, no se pudo concluir.

Con los últimos cambios regulatorios que impulsó Sener de Rocío Nahle a renovables, otras canadienses se vieron afectadas. La misma ATCO, Canadian Solar, Cúbico y Northland con inversiones por 450 mdd.

El embajador canadiense Graeme C. Clark pidió una entrevista a Nahle que parece nunca se concretó. Vaya el presidente López Obrador ni siquiera le ha tomado sus cartas credenciales al diplomático que llegó en agosto del 2019. De ahí que la petición a Canadá no se produce en el mejor clima y no es improbable que con el T-MEC vengan más controversias.

Nexxus sólo cerrará La Mansión de Santa Fe

En el caso de Nexxus de Arturo Saval sólo cerrará La Mansión de Santa Fe. No se logró un acuerdo con el arrendador y el restaurante no caminaba bien. De ahí en fuera esa cadena seguirá intocada, lo mismo que Gino’s, Casa Ávila y Carl’s Junior. En la estrategia dicho fondo se anticipó para la emergencia, apretó los costos fijos para contener el golpe del alto total, y ya proyecta el regreso, aunque dependerá de la pandemia.

Al fin acuerdo en Peñasquito con Segob

Más que tortuoso. Apenas ayer 11 de junio, Newmont Goldcorp que lleva aquí Peter Hughes finalmente concluyó los detalles para el acuerdo que le permita operar sin contratiempos en Peñasquito. Estuvo Olga Sánchez Cordero de Segob y el gobernador Alejandro Tello.

Golpe industrial tambalea PIB y cae peso

Otra evidencia de que la recuperación será dolorosa: la industria tuvo en abril su peor caída desde que hay registros con 29.3% anual. La construcción cayó 38% y manufacturas 35.3%. La pregunta es si el dato lastimará más los pronósticos del PIB. Hay quien considera que sí y otros expertos esperaran el dato de mayo, aunque es de anticipar que será igual de malo. Ayer 11 de junio, por si fuera poco quedó claro que la tendencia apreciatoria del peso llegó a su fin al situarse en 22.75 por dólar. INTL FCStone que lleva aquí Luis García ubicó el próximo soporte objetivo en 22.88 pesos, con 69% de probabilidad.