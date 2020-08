Apremiado, después de su reunión con el inquilino de Palacio Nacional, el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal apresta ya un proceso de reforma de justicia que echa humo, porque será hecha al vapor.

Dice Monreal que serán consultados los ministros de la Suprema Corte, la FGR, la consejería jurídica de Presidencia y Gobernación, para “consensuar cambios a la procuración y a la administración de la justicia”.

Amagan con cambiar hasta el modo de andar a las dos ramas del sistema de justicia, pero los díscolos vemos tras las racionalizaciones legislativas no un mejor sistema de justicia, sino uno ajustado a los deseos y objetivos de Palacio Nacional.

A la antigua, candidaturas morenistas

Todo cambió, somos distintos, presumen los militantes y funcionarios morenistas, pero los viejos usos y costumbres siguen vigentes, hasta entre quienes somos sólo observadores de la política.

Las giras presidenciales a los Estados son escudriñadas como “the good old times”. En la de Acapulco ya se subrayó que el superdelegado Pablo Amílcar Sandoval no estuvo en el presídium, y si la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo.

O sea, que la modernidad nos lleva a los tiempos en que la posibilidad de avanzar de políticos y funcionarios se medía por los guiños, saludos y abrazos presidenciales. Y todavía niegan que estarán pendientes de “lo que diga mi dedito”.

Yaquis: dudan del “Supremo Gobierno”

Quizá sea hora de que los colaboradores del Presidente cumplan con la tarea de evitarle involucrarse en conflictos cuya resolución se ha pospuesto porque tienen una potente carga emocional de agravios que datan de años. Demasiados años.

O quizá también sea hora de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador calcule los alcances y consecuencias de las acciones del Ejecutivo Federal, sobre todo cuando nada garantiza que su cumpla bien a bien con lo que ordena.

Vemos que, luego del compromiso de hacerles justicia a las tribus yaquis, no todos sus cabecillas creen en el Gobierno y han reanudado bloqueos que, además de pérdidas millonarias para la economía, se daña y degrada la investidura.

NOTAS EN REMOLINO

Laura Velázquez dirigía Birmex, la descentralizada que maneja vacunas y biológicos para el sector salud, será directora de Protección Civil. La protegida de la dupla Padierna Bejarano deja el hueco que de alguna manera será absorbido por la nueva dependencia que dirigirá David León... “Paradojas de la vida” dijo un clásico. Así se ve que la SSA, por no violar derechos humanos, no haga obligatorio el uso de cubre bocas, aunque proteja la salud. Y no acepte ese argumento cuando, para proteger la salud, prohíbe la comida chatarra y refrescos... ¡Están seguros los legisladores que no llegará un gobierno que persiga e invente cargos a diputados y senadores para castigarlos por sus opiniones? De eso los protege el fuero... Dice Mario Delgado que no han decidido donde hacer la sesión de Congreso General del uno de septiembre. Mejor el Auditorio Nacional o un sitio similar. ¿Ya pensaron que reunirse el Congreso en el Zócalo es para mostrar su sometimiento al Ejecutivo?...