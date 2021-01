Ha dicho el titular de la SHCP que una reforma fiscal sólo sería posible después de las elecciones intermedias, pues “hay que procesarla, trabajar los aspectos técnicos y, si hay condiciones, discutirla con el Congreso”.

Reconoció que hacerlas antes de las elecciones sería devastador, pero también dijo que el “Covid 19 fue un gran susto”, lo cual desconcierta, pues es paradójico hablar en pasado de la pandemia con cifras récord de contagios y muertes.

Sería lamentable que el proceso de decisiones del gobierno federal no tomara en cuenta no sólo la crisis de salud, sino la brutal crisis económica que ni las estadísticas oficiales pueden disimular y decidir desde la cómoda e ilusoria burbuja del poder.

La soberbia, veneno para aliancistas

Tal parece que el excandidato presidencial Ricardo Anaya no tiene una percepción clara de cuánto, para bien o para mal, cambiaron las circunstancias políticas en casi 30 meses que han pasado desde su derrota electoral.

Pero pareciera que, aunque aceptaron la alianza con el PRI y el PRD, todavía algunos dirigentes panistas no entienden que si no aceptan humildemente negociar con los intereses locales, no recuperarán el terreno que suponen.

Uno, Anaya no es el presidente López Obrador para reinventarse y, dos, si se enredan en la soberbia y en las intrigas de algunos gobernadores, pueden echar a perder la única y quizá la última oportunidad de evitar la difuminación opositora.

Censura: lo que va de ayer a hoy

Ha impugnado la Consejería Jurídica de la Presidencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los lineamientos del INE sobre las mañaneras, calificados por el vocero presidencial como “un acto de censura”.

Paradojas de la política. Hace poco más de diez años, decía el titular de La Jornada: “Injusta censura del IFE a Felipe Calderón; la Secretaría de Gobernación apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Y alguien recordó ayer 20 de enero, que el dictamen de la Reforma del 2007, entre cuyos firmantes estaba el hoy diputado Pablo Gómez, afirmaba que la libertad de expresión era para garantía de los ciudadanos ante el poder de las autoridades. Cosas de la vida.

Notas en remolino

Acorde a las premisas del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, las autoridades del estado de California, el más rico de Estados Unidos, fueron negligentes en su política de salud, por eso la pandemia desbordó la capacidad hospitalaria de Los Angeles... Y ni hablar de los asquerosos hábitos de alimentación... Ayer 20 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró inconveniente llevar el caso Cienfuegos a tribunales internacionales, como sugirió el fiscal Alejandro Gertz Manero... Oootra vez subrayó el canciller Marcelo Ebrard que la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos será de “respeto”. Ojalá, porque en los equipos del gabinete hay gente experimentada, familiarizada con los temas de la relación con México... Buen fallo del Tribunal Electoral que ordena al diputado Gerardo Fernández Noroña disculparse con la tlaxcalteca Adriana Dávila, so pena de no poder registrarse para ningún cargo en la próxima elección. O sea, adiós reelección...