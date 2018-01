Arrancamos con el vecino del norte, donde los mercados accionarios están impresionantes, el rally no para y, si bien esto parece un juego de sillas musicales, de momento nadie se preocupa por que se detenga la música. Digamos que la reforma fiscal que aprobó el Congreso norteamericano tiene pagada la banda y el mariachi por unas cuantas horas más y eso le está dando aval a más participantes en la rotatoria de las sillas.

Aún no se suman más sillas al juego, aun cuando se integran más participantes. Eso en teoría es algo que va a suceder sin que se sepa específicamente quién o cuándo traerán más sillas; sea lo que sea, se tiene la confianza de que vendrá en breve una expansión en la inversión de hasta 1.7 billones de dólares en un plan de infraestructura, que derramará una escalada importante de gasto y empleo en el esfuerzo.

De momento, la administración de la Casa Blanca intenta hacer que la facilidad de hacer negocio y la capacidad de éstos para crecer y hacer más empleo darán la compensación de ingreso al fisco por la cantidad de masa crítica que se adicionará a la contribución. La teoría es que se pague menos impuesto, pero que paguen más contribuyentes, y de momento parece que el público está patrocinando el esfuerzo.

Hay un llamado general del empresariado para sumar proyectos, y elevar los salarios, el que manda en la Casa Blanca podrá no gustar a muchos pero nadie está peleado con su bolsillo, y los empresarios ponen el billete donde pusieron su voto en algunos casos; la distancia y la diferencia es la capacidad de respuesta del empresario que no espera a que las cosas pasen para decidir entrar si ve que no hay problemas.

Bien o mal, el empresariado hace que sucedan las cosas, y el que no le entra desde un principio se pierde la emoción, justo como lo que pasa y pasó con las criptomonedas: los últimos en entrar han sido los primeros en salir y los que adoptaron esto desde temprano no han perdido ni un centavo aun en esta macrocorrección.

Lo anterior tiene mucho que ver con nuestro mundo de commodities.

La reforma fiscal y el plan de inversión en infraestructura traen consigo inflación, y en una crecida inflacionaria los precios de distintas materias primas tienden a subir, la energía se encarece y el resto de la cadena de abasto siente su efecto. Hemos visto al petróleo subir, se han combinado espíritus de pujanza económica como los antes descritos a un efecto de racionalización en la producción energética. Atrás de ello podemos citar que en muchos commodities agrícolas, las inercias fundamentales bajistas están siendo retadas con el ciclo sudamericano que está, de momento, en proceso; y en la evolución, lógicamente el clima es el principal agente de caos. Lo digo así porque el clima no está siendo el mejor amigo de los cultivos en Argentina, donde las estimaciones de producción caen precipitadamente y está tan crítico el tema que tenemos, justo aquí y justo ahora, 10 días de poca lluvia y mucho calor así que para la próxima vez que esté por acá platicando contigo, seguro estaremos en mejor capacidad de saber si el cultivo se salva, o se lastima más allá de poderle ayudar.

Te puedes imaginar que los precios en Chicago han estado subiendo, y lo han hecho sin complejos, especialmente los de la pasta de soya. Argentina es uno de los principales exportadores de pasta de soya del mundo, así que una baja sensible en la producción acarrea serias consecuencias. En el balance de todo, hay que considerar que los especuladores traen una apuesta medio complicada de mantener si las cosas se empeoran; piensa que entre soya, maíz y trigo suman miles de toneladas equivalentes en el lado de lo vendido, la apuesta es bajista pero la jugada no les está saliendo bajista y eso exhibe un riesgo enorme. Si los especuladores terminan escupiendo sus posiciones vendidas y las neutralizan, se termina creando una estampida que crea levantadas de precio grandes, pues hay que pasar a una manada grande por un embudo que no le da desfogue a todos a la vez, y esa es la peligrosidad de este mercado.

Podríamos ver un incremento de precios de espanto sin que los fundamentales de largo plazo cambien tan drásticamente, y para darte un ejemplo con el mercado de soya que hemos citado, digamos que los brasileros están próximos a cerrar una campaña que les dejará bajo las condiciones actuales hasta 115 millones de toneladas de soya, que es una barbaridad; ese volumen se hará cargo de la mayor necesidad de soya que tengan los chinos, dejando a los norteamericanos bastante atrás en sus programas de ventas.

Entendemos que Argentina la está pasando mal, pero también entendemos que si Brasil hace buena la cosecha que se ven fenomenal, nada cambiaría estructuralmente; sin embargo, en la estampida de los especuladores sólo quedará decir “sálvese quien pueda”.

Espero que haya hecho un buen trabajo en confundirte, los mercados pueden subir y pueden bajar sin avisarte, los efectos que los hacen mover son eventos que normalmente no te podemos adelantar, pero una vez que suceden somos los mejores en podértelos explicar.

A toro pasado cualquiera se viste de luces, y por ello te invito a pensar íntimamente en administrar riesgos sin adivinar precios. Amarra tus márgenes.

Ánimo.

*A&A

aochoa@rjobrien.com