Explicó el titular de la SHCP Arturo Herrera que la reforma fiscal será después de las elecciones, “para que no se politice”, pese a que la reforma es política, al requerir del proceso político que es la aprobación del Congreso.

Como sea, es una decisión prudente, da más tiempo a decidir cómo será una reforma que “simplifica”, pero “no aumenta impuestos” y, para esperar si en el G-20 aceptan la propuesta de la Secretaria del Tesoro, Hellen Yellen.

La propuesta consiste en lograr un acuerdo del G-20 para imponer un “impuesto empresarial global”. La eventual aprobación de los países desarrollados daría la perfecta cobertura, por no decir coartada, a una dura reforma fiscal en México.

Migración, oportuna válvula de seguridad

Históricamente la migración y la informalidad han sido las válvulas de seguridad en México para liberar presiones y mantener la estabilidad social y política en medio de las más graves crisis económicas.

No son excepción las crisis sanitaria y económica que cumplieron un año el pasado marzo y, pese al optimismo oficial, causaron el cierre de cientos de miles de empresas y el consiguiente desempleo ya se refleja en la migración a Estados Unidos.

Fuentes del gobierno estadounidense y de la patrulla fronteriza revelan que suman muchos miles los mexicanos varones deportados por cruzar ilegalmente a Estados Unidos, pero su expertise hará que la mayoría vuelva y tenga éxito, aseguran.

¿Darán dinero suficiente a Economía?

La más reciente notificación que ha recibido la titular de Economía Tatiana Clouthier de empresas estadounidenses, que presentarán reclamaciones al amparo del T-MEC, es por contratos cancelados por parquímetros en la Ciudad de México.

Hay muchas otras, muchísimas en espera, como las reclamaciones por las empresas que afirman serán afectadas por la reforma eléctrica y eventualmente por la energética, lo cual exigirá que Economía disponga de un sólido equipo jurídico.

No se trata de simples litigantes, enfrentar esas demandas exige experiencia ante organismos de arbitraje internacional, a un costo poco austero. Ojalá y Palacio entienda el dilema, si no, verán como sale más caro el caldo de las albóndigas.

Notas en remolino

Se queja Porfirio Muñoz Ledo de las trampas de la dirección nacional de Morena. Un político tan avezado como don Porfirio tendría que saber que es tiempo de elecciones, tiempo de canallas, tiempo de traiciones... Aunque se aprobó ya en comisiones del Senado la legislación que legaliza el uso lúdico de la marihuana, muchos legisladores afirman que es tanta la prisa por aprobar la iniciativa que el dictamen está lleno de agujeros. “Parece que la redactó el clásico ‘Borras’” ... Seguro que Félix Salgado Macedonio sabe que su futuro como candidato depende del Tribunal Electoral, no del INE. ¿Entonces?... Insiste el gobierno federal en la reanudación de clases presenciales, en la reapertura de todas las escuelas, pero nadie en la SEP sabe bien si todos los planteles tienen adecuadas instalaciones sanitarias, porque no todo es CDMX... Más allá de las anécdotas por las vacunas, en algún momento la SSA tiene que aclarar si no vacunar a médicos privados no es por telarañas ideológicas...