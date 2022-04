Más de uno de los oradores de la 4T que participaron en tribuna en la sesión del pasado domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados se regodeaban hablando de lo que México podría hacer con los 490 mil millones de pesos que anualmente se canalizan bajo la forma de subsidios a las “empresas extranjeras”, según ellos desde luego. Se llenaban la boca para hablar de cómo se podría atender a 23 millones de familias más con esa jugosa cantidad de recursos que supuestamente gracias a la reforma eléctrica regresiva se liberarían. No solo hablaron de ese monto en forma anual, se atrevieron a afirmar que esos supuestos subsidios se habían traducido ya en un daño de 3 billones de pesos.

No solo se ufanaban de los millones de personas que se beneficiarían con más programas sociales por ese supuesto ahorro, sino también de los supuestos beneficios que se reflejarían en mejores tarifas para productores agrícolas, para organismos de agua, y mejores tarifas en general para todos.

Traigo lo anterior a la atención de ustedes queridos lectores, porque es solo un botón de muestra de los excesos a los que llegaron los diputados de la 4T en su defensa de la reforma eléctrica regresiva sesentera que había remitido el presidente López Obrador desde el pasado 30 de septiembre de 2021 a la Cámara de Diputados. Decir excesos es una forma sutil de señalar que argumentaron con falsedad, pretendiendo engañar a los mexicanos, para defender una propuesta que carecía de todas las virtudes o bondades con las que se pretendía vender la reforma en cuestión.

Para empezar, me llamó poderosamente la atención el monto del supuesto subsidio anual, para lo cual revisé los reportes anuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tomando el último año que podríamos considerar como normal, previo a los efectos de la pandemia, que sería el 2019, resulta que la CFE reportó ingresos en ese año por 556 mil 512 millones de pesos. Así que de inmediato me quedó claro que hablar de un subsidio anual a las diabólicas “empresas extranjeras” por 490 mil millones de pesos resultaba simple y sencillamente una absoluta falsedad. No hay forma que, de los ingresos anuales de la CFE, el 88% se vaya como agua por el caño en la forma de subsidios a las empresas privadas.

Después, revisando de dónde salió ese dato, me encontré que corresponde a la participación de un funcionario de la CFE en el foro 10 de los foros del parlamento abierto, que fiel a su costumbre de aventar datos sin respaldo metodológico, apuntó en su presentación que “eliminar las afectaciones a la CFE y a la hacienda pública” se traduciría en 490 mil millones de pesos de subsidios que se dejarían de canalizar. Hay que aclarar que no precisa cuál es la temporalidad a la que corresponde esa estimación, pero se infiere, por la forma en que la presenta, que es un monto que ocurriría de una vez por todas, no en forma anual como tramposamente y a la ligera lo afirmaron varios diputados de la 4T. Obvio, ese dato tendría que haber sido sustentado, en la lámina de la presentación de CFE en la que aparece, no viene acompañado de una explicación de cómo se llega a ese número, así como tampoco la fuente de la información. Lo anterior es relevante para que cualquier interesado en conocer cómo se realizó ese ejercicio, pueda replicarlo. Pero como lo que menos interesaba a la administración del presidente López Obrador era entrar en un debate serio, los datos que la 4T soltaba aquí y allá difícilmente podían ser contrastados o verificados.

Ya al calor del debate el domingo pasado, lo que menos importaba era si las cifras utilizadas eran verdaderas o falsas, se trataba de difundir propaganda solamente, de engañar a los mexicanos con cifras alegres para generar simpatía para una reforma que en realidad estaba condenada a generar mayores ineficiencias, costos a la economía y presiones sobre las finanzas públicas. Afortunadamente no se aprobó.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR